FOTO: Olympiáda dětí a mládeže na Přerovsku: Radslavice vystřílely zlato!

Stříbro vybojovali kluci i holky ve volejbale. Třetí nejúspěšnější byla domácí výprava v tenise dívek. Bronz získala děvčata v beachvolejbale a házené, kde jejich úspěch v Žeravicích u Přerova sledoval i reprezentant Stanislav Kašpárek.

„Byl jsem pozván, abych tuto akci provázel, jsem za to rád. Sám jsem jednu Olympiádu dětí a mládeže absolvoval, už je to skoro deset let. Pro ty děti je to super, mám z toho samé super vzpomínky,“ usmíval se žeravický rodák, který si užívá dovolené, než zamíří vstříc novému angažmá v Dinamu Bukurešť.

Největší tuzemská multisportovní akce probíhala od neděle do čtvrtka kromě Olomouce také v Prostějově, Přerově, Kojetíně nebo Velké Bystřici. Zúčastnilo se jí celkem 3539 sportovců ze čtrnácti krajů České republiky, kteří soutěžili ve dvaceti sportech a 73 olympijských disciplínách.

Konečné pořadí výprav:

1. Jihomoravský kraj (34 zlato/33 stříbro /43 bronz) 481 bodů

2. Praha (21/34/26) 473

3. Středočeský kraj (25/30/40) 443

4. Olomoucký kraj (31/17/13) 375

5. Moravskoslezský kraj (9/15/26) 357

6. Plzeňský kraj (26/5/8) 295

7. Jihočeský kraj (16/19/10) 288

8. Ústecký kraj (14/17/13) 282

9. Liberecký kraj (17/14/9) 267

10. Zlínský kraj (12/13/17) 257

11. Pardubický kraj (9/21/22) 245

12. Královéhradecký kraj (8/12/19) 221

13. Karlovarský kraj (5/2/8) 156

14. Kraj Vysočina (5/2/6) 138