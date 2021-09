„Jsme za kluky rádi, že to takto zvládli a zaslouží si uznání, kterého se jim dostalo i od soupeře. Hráli jsme v okleštěné sestavě a ostudu i přes prohru rozhodně neudělali. Nicméně musíme během náborů zapracovat na tom, aby se rozšířila naše členská základna a takovéto situace, že nás bude tak málo, se už neopakovaly,“ řekl ve zkratce tiskový mluvčí šumperského klubu Milan Kolařík.

Tam si na největší okamžiky museli počkat až do závěrečné čtvrtiny, třetí skončila výjimečně bez bodu. Z hlediska hostů by se dalo mluvit o malém zázraku.

To byl pro šumperské barvy více než přijatelný výsledek a fanoušci se tak mohli těšit, co nabídne druhá polovina hry.

To však jakoby více nakoplo domácí, kteří šli za dalším bodovým úspěchem, což se jim podařilo 52 sekund před koncem poločasu díky Koubkovi. Do kabin se tak odcházelo za stavu 30:10 pro Plzeň.

A zápis to byl vskutku obdivuhodný, když svůj letošní první touchdown zaznamenal po 96 yardovém běhu.

Hosté samozřejmě s tak úzkým kádrem měli nesmírně těžký úkol, snažit se potrápit Plzeň a většina očekávala prohru Dietos o více než 39 bodů, ale srdnatě hrající Šumperk měl jiné plány. Sice ještě utržil další bodové příspěvky v podobě touchdownu Tumpacha a nešťastném safety, ale pak se opět do statistik podruhé v zápase zapsal Lukáš Křenek.

Ovšem ještě do konce první čtvrtiny přidali další body plzenští Patriots, znovu po pasové akci, a stav po této části byl 3:14.

Proti už tak silnému soupeři tedy vstupoval Šumperk v nezáviděníhodné situaci, když jednotliví hráči museli na svých postech neustále rotovat a s pouhými dvěma střídajícími to byla opravdu raritní situace.

O víkendu absolvovali hráči amerického fotbalu z týmu Šumperk Dietos odložené utkání na hřišti Plzně, které se podle původního rozlosování neodehrálo vinou velké marodky hostů. Ani v novém termínu však na tom nebyli Severomoravané o moc lépe a na dalekou cestu do města piva odcestovali s pouhými třinácti hráči a navíc ještě v týdnu před utkáním přišli o svého trenéra a hrajícího quarterbacka Jana Kolaříka, který bojoval s nachlazením.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.