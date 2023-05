O víkendu 29-30. dubna proběhlo v Novém Hrozenkově Mistrovství ČR Masters veteránů. V sobotu startovali závodníci starších ročníků, v neděli pak veteráni „junioři". V obou dnech měli své zastoupení i borci ze Šumperku. V kategorii M7/109 kg+ startoval Ladislav Pliska. V neděli pak nastoupil Tomáš Pliska v kategorii M1/do 109 kg. Oba obhajovali tituly mistra ČR z loňska.

Ladislav Pliska | Foto: Vzpírání Šumperk

Laďa Pliska se na MČR poctivě připravoval, bral ho ostatně jako přípravný a kontrolní závod na blížící se Mistrovství světa, které se uskuteční v srpnu v Polsku. Kromě obhajoby měl ale šumperský závodník mnohem vyšší cíle - chtěl zvítězit ve své věkové skupině bez rozdílu tělesné váhy.

Začal ale rozumně. Prvním pokusem v trhu zvedl 73 kg. Ten druhý na 78 kg se ale nepovedl. Závodník však usoudil, že i s hledem na soupeře má smysl pro třetí pokus zvýšit váhu činky na 81 kg. Risk se mu vyplatil a šumperský borec končil s platným pokusem v trhu na 81 kg.

Po trhu už vyplynulo, že celkové vítězství ve skupině ohrožuje soupeř z Rotavy, soutěžící v kategorii M7/do 89 kg. Laďa Pliska na něj po trhu pár bodů ztrácel, ale měl výhodu, jeho hlavní soupeř v nadhozu končil výkonem 90 kg, a šumperský závodník začínal až na 102, takže už viděl, jaký bodový výkon musí překonat.

První pokus se však nepodařil. Jelikož už ale nechtěl riskovat, rozhodl se opakovat stejnou váhu i druhým pokusem a už to dopadlo dobře. Zbýval poslední, třetí pokus. Aby Pliska zvítězil v celkovém pořadí ve skupině M7, bylo nutné dostat v nadhozu nad hlavu hned 107 kg.

Byl to boj, už dostat činku na ramena ho stálo hodně sil, ale za hlasité podpory diváků ji dostal i nad hlavu. Bylo to těsné, ale stačilo to, na druhého v celkovém pořadí měl náskok asi bod a půl, což při věkovém koeficientu znamenalo rozdíl cca 1 kg v přepočtu na vzepřenou váhu.

Ladislav Pliska tedy získal titul Mistra ČR ve vzpírání Masters v kategorii M7/109kg+ , zároveň i titul Grandmaster v kategorii M7 (nejlepší bodový výkon v kategorii M7 bez rozdílu tělesných vah závodníků). Tyto výkony (trh, nadhoz i jejich součet - dvojboj, byly zároveň i českými rekordy). Takovou třešničkou na dortu bylo pak ocenění „Zlatá činka za rok 2022", které šumperský závodník získal za své loňské úspěchy na zahraničních soutěžích.

Druhý soutěžní den pak nastoupil do boje o body a kilogramy i Tomáš Pliska, soutěžící v kategorii M1/109 kg. V trhu se mu poměrně dařilo. V trhu začal na 92 kg a pokus se podařil. Stejně tak i druhý pokus s činkou o váze 97 kg. Závodník chtěl zabojovat ještě o pár dalších bodů, ale pokusy okolo 100 kg v trhu se mu už typicky moc nedaří, a ani třetí soutěžní pokus se 101 kg bohužel nebyl výjimkou. Přesto se podařilo ukončit nadhoz s pěknými 97 kg.

V nadhozu se ukázalo, že zdravotní obtíže (nachlazení) se poněkud podepsaly na výkonech závodníka. Už při rozcvičení se necítil dobře a proto se rozhodl nastoupit v nadhozu už na 115 kg, což je za běžných podmínek váha, se kterou nemá problém. Zadařilo se a úspěšný základní pokus byl zapsán.

Druhým pokusem se Tomáš rozhodl zvýšit na 122 kg a i teď se činka dostala nad hlavu a rozhodčí přisvědčili, že se jedná o platný pokus. Nicméně, u třetí pokusu (127 kg) se ukázalo, že síly prostě chybí a činku se mu nepodařilo dostat ani na ramena. Tomáš z toho byl docela zklamaný, ale to jen do chvíle, kdy stál na stupni vítězů se zlatou medailí v kategorii M7/109 kg. Výkon na to stačil, cíle byly ale samozřejmě vyšší.