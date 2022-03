Písek se proti Asperu sesypal. Šumperk slaví postup do dalšího kola

Je to doma! Tuto větu si mohli zakřičet florbalisté šumperského Asperu po sobotním duelu v Písku. I potřetí dokázali proti Jihočechům uspět a mohou se radovat z postupu do dalšího kola play up.

Šumperští florbalisté. Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Do Písku jsme sice jeli s vedením 2:0 na zápasy, ale zároveň s velkým respektem k soupeři, který zejména druhé utkání v Šumperku odehrál skvěle,“ konstatoval úvodem hrající předseda Asperu Petr Matěj. Tentokrát předvedl jeho tým doslova raketový nástup a po necelých deseti minutách měl na kontě čtyřgólové vedení. Ještě do přestávky sice protivník snížil, ale dalšími dvěma zásahy ve druhé třetině hosté definitivně zlomili jeho odpor. „Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany a hrozit z rychlých brejků, což se nám na začátku dařilo na jedničku. Získaný náskok jsme dokázali dlouho držet a i když potom domácí ve třetí části vsadili všechno na jednu kartu, utkání jsme dovedli do úspěšného konce. Děkuji Písku za férovou sérii, místním fanouškům za krásnou atmosféru a v neposlední řadě také celému našemu týmu za to, jak vyspělý výkon jsme tady podali,“ řekl dále pro klubový web Petr Matěj, který se společně se svými spoluhráči musel v rámci 1. kola play up vyrovnat nejen s dalekou cestou na jih Čech, ale i s několika „nástrahami“ přímo v místě konání. „Podmínky v Písku byly opravdu nezvyklé. Šatny ve vedlejší sportovní hale a palubovka plná házenkářského vosku, ale naštěstí jsme se se vším dokázali úspěšně popasovat,“ podotkl s úsměvem jeden z tahounů Asperu. V rámci druhého kola vyřazovacích bojů se nyní florbalisté Šumperku střetnou v moravském souboji proti celku Hornets Brno. Úvodní duel série startuje již tuto sobotu 19. března na jihu Moravy. „Série s Brnem bude opět určitě vyrovnaná a byť začínáme venkovními zápasy, tak věřím, že jsme schopni domů nějaký bod přivést. Uděláme pro to maximum,“ slibuje závěrem Petr Matěj. FBC Písek – Asper Šumperk 3:7 (1:4, 0:2, 2:1) Branky a nahrávky: 14. Mikeš (Staněk), 45. Kolínský (Mikeš), 60. Kolínský (Cigánek) – 3. Trávníček (Venouš), 7. Trávníček (Venouš), 9. Mondek (Kováč), 10. Venouš (Trávníček), 21. Kamler (Trávníček), 24. Mondek (Mannl), 59. Trávníček (Kamler). Rozhodčí: Buzický, Dolejš. Vyloučení: 4:1, bez využití. Diváci: 223. Konečný stav série: 0:3. Šumperk: Malínek - Vařeka, Kamler, Vlček, Maus, Hruban, Trávníček, Venouš, Mrázek, Mannl, Matěj, Šíma, Zapletal, Mondek, Kováč, Kašpar, Mareček.