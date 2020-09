„Trať byla pěkná včetně nových pasáží. Zrovna dnes jsem se rozhodně nezlobil, že závod byl kratší než obvykle, na druhou stranu si myslím, že klasická Šela je zkrátka legendární a do budoucna bych byl rád, kdyby se klasický okruh zachoval, ač jsou na něm pro někoho nudné – přejezdové pasáže,“ řekl v cíli Filip Adel.

Nejdelší trasa Šely letos měla „pouze“ 75 kilometrů oproti 101 obvyklých. To si však většina jezdců pochalovala.

„Jezdci kolem desátého nebo patnáctého místa na mě dokonce na trati křičeli, že je to nádherný závod a nádherná trať. Pocity lidí jsou důležité, ale nejzásadnější pro nás asi je, že se odlišujeme prostředím. Je to pěkné ježdění, lidé si najdou trasu, která jim vyhovuje,“ byl spokojen ředitel závodu Aleš Procházka.

ČÁBELICKÁ POTRÉNOVALA NA SVĚTOVÝ POHÁR

Královská trasa mezi ženami měla velkou favoritku. Mistryně republiky v cross country Jitka Čábelická nenechala nikoho na pochybách.

„Začátek byl dobrý, kolem 50. kilometru, kde to bylo hodně rovinaté a ve větru, mi to úplně nechutnalo, to bylo trošku horší. Konec už byl docela fajn, celkově spokojenost,“ hodnotila závod Čábelická, která letos měla závodit na olympiádě v Tokiu. „Jela jsem to jen jednou, tři roky zpátky, to bylo úplně po dešti. Nová trať pěkně odsýpá, je to zábavné, je tam hodně singlů, pěkná trať,“ doplnila Jitka Čábelická, která maraton pod Helfštýnem pojala jako trénink před závodem Světového poháru MTB v Novém Městě na Moravě.

Kromě hlavního závodu letos byly na programu také trasy B Expert (52 km), C pro juniory a kadety (38 km), D Hobby (30 km) a E pro žactvo. Nechyběly ani dětské závody, ti úplně nejmenší atmosféru Šely okusili na odrážedlech.

„Měli jsme fantastické ohlasy na spojení dětských závodů s hlavním maratonem do jednoho dne. Děti to celé okořenily, i když jich bylo asi 150, což je třetina nebo čtvrtina oproti normálu,“ zmínil Aleš Procházka.

Celkově měl Author Šela Marathon 720 účastníků. Hygienická a další opatření zkrátka jsou nepřítelem podobných akcí. „Jedna posádka tandemu ze Slovenska se dokonce omluvila, že jim zaměstnavatel nastavil nějaký kodex chování a zakázal účast na kulturních a sportovních akcích,“ prozradil Aleš Procházka „covidovou“ perličku.

„Jsem šťastný, že jsme závod nakonec uspořádali. Štěstí přeje připraveným, počasí, které se nám vyvrbilo, bylo odměnou pro celý tým organizátorů. V tomto roce, který je celý naruby, to byl pro nás návrat zpátky do našeho vnitřního života,“ uzavřel ředitel závodu.

Výsledky:

TRASA A (75 km)

Muži: 1. Filip Adel (2:58:36), 2. Lukáš Kobes (2:58:38), 3. Jan Jobánek (3:00:53)

Ženy: 1. Jitka Čábelická (3:27:51), 2. Janka Keseg Štefková (3:32:27), 3. Kristýna Koscová (3:54:18)

TRASA B (52 km)

Muži: 1. Hynek Tekula (2:11:29),2. Jan Čapek (2:13:50), 3. Jan Mlčák (2:14:38)

Ženy: 1. Monika Klimešová (2:42:44), 2. Kristýna Pejšová (2:46:21), 3. Markéta Odehnalová (2:55:19)

TRASA C (38 km)

Junioři: 1. Filip Konečný, 2. Jakub Tesař, 3. Vít Balcárek

Kadeti: 1. Daniel Moroň, 2. Ondřej Horák, 3. Martin Rafaj

Juniorky: 1. Klára Odehnalová, 2. Petra Binderová, 3. Barbora Pišová

TRASA D (30 km)

Muži: 1. Michal Novotný, 2. Karel Husek, 3. Martin Bernatek

Ženy: 1. Martina Sameková, 2. Tereza Sýkorová, 3. Sandra Švédová

TRASA E (23 km)

Starší žáci: 1. Ondřej Matula, 2. Lukáš Raška, 3. Kryštof Friedl

Mladší žáci: 1. Matouš Lipenský, 2. Josef Kuchař, 3. Štěpán Lebeda

Starší žačky: 1. Bianka Drhová, 2. Adéla Lhotáková, 3. Ema Lajchová

Mladší žačky: 1. Justýna Novotná, 2. Barbora Janovská, 3. Eliška Širučková