Vždyť Ostravané z dosavadních dvanácti ligových klání nezískali ani bod a s těžce záporným skóre uzavírají tabulku.

„Věděli jsme, že tohle utkání prostě musíme zvládnout a nastoupili jsme na tři kompletní formace, ale každá v jiném složení, než jak jsme zvyklí, což se projevilo. Ale zkrátka jsme chtěli dát prostor všem hráčům,“ prozradil úvodem Deníku jeden z hrdinů sobotní bitvy, šestibodový útočník Petr Matěj.

„Jenže herně to opravdu nebylo ono. Sice jsme měli optickou převahu, ale vázla nám kombinace, nefungovaly nacvičené signály, ani vyložených šancí moc nebylo. Zápas sloužil hlavně k tomu, abychom si vyzkoušeli nějakou alternativu,“ konstatoval dále hrající předseda Asperu.

Jeho celek nakročil za výhrou dvěma zásahy již během první třetiny a po čtyřiceti minutách měl potom na kontě pohodlný náskok 6:1.

Během třetího dějství ale nechal soupeři zbytečně více prostoru, což hosté využili ke korekci skóre, které z jejich pohledu nakonec nevypadá až tak hrozivě.

„Kdybychom nastoupili jen na dvě lajny s nejlepšími hráči, asi utkání skončilo daleko jednoznačněji. Na druhou stranu nedat šanci proti beznadějně poslednímu týmu celému kádru, to by bylo nefér. Chtěli jsme, aby si zahráli všichni. Něco nám to ukázalo a je na nás, jak s tím naložíme do dalších těžkých zápasů, které nás ještě do Vánoc čekají,“ řekl Petr Matěj.

„Budeme chtít posbírat co nejvíce bodů, ale soutěž je opravdu nesmírně vyrovnaná a snad kromě ostravského MVILu může každý porazit každého a v zápasech rozhodují maličkosti,“ doplnil závěrem jeden z nejzkušenějších borců šumperské sestavy.

Do konce kalendářního roku se Asper ještě představí proti havířovských mužstvům Slovan a Torpedo a mezitím jej čeká regionální derby s Přerovem.

Asper Šumperk – 1. MVIL Ostrava 9:4 (2:0, 4:1, 3:3)

Branky a nahrávky: 5. Matěj (Šíma), 19. Matěj (Šíma), 21. Macák (Matěj), 29. Matěj (Vlček), 35. Pírek (Mrázek), 37. Mrázek, 45. Šíma (Matěj), 58. Trávníček, 59. Trávníček (Matěj) – 24. Ševčík (Uherek), 42. Ševčík (Ovčačík), 46. Kořínek (Volný), 52. Ševčík. Rozhodčí: Prosický – Vrablík. Vyloučení: 2:2, bez využití. Diváci: 90.

Šumperk: Malínek – Šíma, Pírek, Mannl, Hruban, Mrázek, Mondek, Trávníček, Macák, Zapletal, Vlček, Petržela, Harapát, Maixner, Matěj, Vařeka, Paloušek.