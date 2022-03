Jak už to tak bývá, děti si v útlém věku vymýšlí, čím by chtěly být a mnohdy se jedná o složitě realizovatelné sny a také často své přesvědčení mění. Michal to měl jinak. „Dlouho chci být sportovní komentátor. Nepamatuji si, že bych na otázku, čím chceš být, někdy odpověděl něco jiného a stále věřím, že by se to mohlo podařit,“ prozradil.