Neděle 11. října byla posledním dnem, kdy do utkání zasáhlo alespoň jedno z celkových třinácti družstev šumperského klubu.

Od té doby jsou sportovní haly uzavřené pro zápasy i tréninky a restart halových soutěží či alespoň přípravy pro amatéry je stále v nedohlednu.

„Situace není dobrá. Když jsme v říjnu z důvodu karantény prvního týmu překládali ligové utkání se Vsetínem, počítali jsme, že tehdy ohlášené omezení, které mělo platit čtrnáct dní, může trvat déle. Proto jsme zápas přeložili až na 6. prosince. Bohužel ani tento termín asi nedodržíme. Můj optimistický odhad je, že do sportovních hal se budeme moci vrátit až po Novém roce,“ míní úvodem předseda Asperu Petr Matěj.

První rána již v březnu

Na šumperský florbal měla pandemie neblahý dopad již letos v březnu. Tehdy předčasně ukončená sezóna pohřbila reálné šance týmu mužů na vysněný postup.

Po suverénním vítězství v základní části své divizní skupiny Šumperk na úvod vyřazovacích bojů přešel přes Vysokém Mýto, následující série s Plzní však už nebyla odehrána a celý uplynulý ročník se anuloval.

Asper tedy i letos znovu naskočil do bojů v divizi E, kde je aktuálně po čtyřech odehraných zápasech na druhém místě za vedoucím Krnovem, který však má o jedno střetnutí navíc.

„Co se týká mužů, paradoxně nám pauza může pomoci, protože jsme do sezóny vstupovali bez několika rozdílových hráčů. I když se postupem času někteří do sestavy vrátili, neměli předtím dostatek času na kvalitní rekonvalescenci. Nyní počítáme s tím, že do případného obnovení sezóny půjdeme s kompletním kádrem,“ hledá alespoň částečné pozitivum v této (nejen pro sportovce) nelehké době Petr Matěj.

Co bude dál?

Koronavirová krize však hodně dopadá především na mládežnické kategorie Asperu, když zejména dětem pravidelný pohyb a práce v kolektivu, které je alespoň na chvíli oddálí nástrahám vymožeností moderní doby, chybí bezesporu nejvíce.

„Děti samozřejmě organizovaně netrénují. V momentě, kdy jsme chtěli obnovit alespoň tréninkovou činnost ve venkovním prostředí ve skupinkách po pěti, přišla další nařízení, která zamezila jakékoliv další přípravě,“ lituje předseda a stále i aktivní florbalista šumperského klubu.

„Tento stav pořád platí a zatím nemáme signály, že by se situace měla nějakým způsobem v nejbližší době změnit,“ doplňuje smutně.

Oficiální informace z florbalového svazu zatím žádné nejsou, přesto by v následujících týdnech mělo dojít alespoň k sestavení možných scénářů, jak letošní sezónu zachránit.

Chceme alespoň trénovat

„Z mého pohledu je zásadní, abychom alespoň za nějakých podmínek mohli začít společně trénovat, protože považuji za malou tragédii, že se děti nemohou hýbat a zejména u těch nejmenších ztrácíme drahocenný čas. Zároveň se trošku bojím nahuštěného kalendáře, protože rychlý restart může vést k častým zraněním,“ je si vědom eventuálního rizika činovník Asperu.

„Primárním cílem je dostat děti zpátky ke sportu minimálně formou tréninků bez ohledu na to, jestli nám bude umožněno hrát zápasy,“ říká otevřeně Petr Matěj.

Klíčovou otázkou v nynější nelehké době jsou samozřejmě také finance. Ekonomicky by však měl Asper stávající situaci zvládnout.

„Dotace z Ministerstva školství, florbalvého svazu či od města nám výrazně pomáhají dostát našich pravidelných závazků, a protože se aktuálně ani nehraje a netrénuje, výrazně šetříme na nájmech sportovních hal a platbách například za rozhodčí. Samozřejmě budeme muset společně s kolegy z výkonného výboru vyřešit situaci okolo členských příspěvků, ale to až budeme vědět, na kolik bude sezóna případně zkrácena. V tuto chvíli bychom vařili z vody,“ dodal závěrem Petr Matěj.