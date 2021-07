Tenhle ročník, to je materiál! Vítězstvím na turnaji MEVZA v Záhřebu si české volejbalistky kategorie U16 zajistily po letech přímý postup na mistrovství Evropy. Nyní jsou děvčata ve finální fázi přípravy před odletem na šampionát. Pro reprezentační kempy realizační tým zvolil zázemí městské sportovní haly v Přerově.

Volejbalová reprezentace dívek do 16 let se připravuje v Přerově. | Foto: Deník/VLP Externista

„Jsme tady rádi, protože na palubovce je zde položený povrch Taraflex. To je velice příjemné prostředí shodné s tím, kde budeme hrát,“ pochvaluje si hlavní kouč reprezentace do 16 let Aleš Novák.