Do cíle si vezl luxusní náskok a věděl, že tentokrát jej o vysněný titul už nic nepřipraví. Cyklokrosař Emil Hekele euforickým výkonem ovládl závod mistrovství republiky v Jičíne a konečně se dočkal vysněného úspěchu. Ve dvaačtyřiceti letech.

Emil Hekele získal svůj první titul. | Foto: Jaromír Šimek

„Je to zadostiučinění za to celoživotní dílo. Moje rodina to má se mnou těžké, jsem pořád na kole po práci. Neřekl bych, že rozhodly zkušenosti. Rozhodlo srdce,“ prohlásil loštický rodák do kamery ČT sport.