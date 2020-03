Jak hodnotíte uplynulou futsalovou sezonu?

Určitě jsme zklamaní. Do sezony jsme vstoupili dobře. V poháru jsme porazili Olomouc a následně jsme hráli s mistrem první ligy s ERA-PACKEM Chrudim a prohráli jsme po dobrém výkonu 3:1. Potom přišla liga a první čtyři zápasy jsme vyhráli naprosto jednoznačně. Nakonec jsme skončili pátí, což neodpovídá našemu hernímu projevu.

Po čtyřech zápasech vám vzali všechny body. Co na tohle rozhodnutí svazu říkáte?

Myslím si, že to tak mělo být. Svaz udělal správné rozhodnutí a bylo to podle regulí. Nevědomky jsme porušili pravidla. Bylo to pochybení ze strany našeho klubu. Ten se brání tím, že na svazu je člověk, který má kontrolovat zápis, ale to udělal až po čtvrtém kole, kdy někdo poslal anonymní mail, že za nás hraje hráč, který je zaregistrovaný v jiném týmu.

Jak to celý tým poznamenalo?

Jako hráči jsme to vnímali jako křivdu, ale teď, když se na to dívám s odstupem času, tak je to férové rozhodnutí, ale někteří hráči a trenér se s tím nevyrovnali. Když vám vezmou tolik bodů, tak vám to nepřidá. Byli jsme první a následoval pád na poslední místo. Padla na nás deka a psychicky nás to poznamenalo. Věděli jsme, že dvanáct bodů je hodně a v konečném zúčtování to může chybět a to se potvrdilo.

Na vás osobně to mělo jaký vliv?

Na mě to mělo naopak pozitivní vliv a moje touha po vítězství byla ještě větší. V prvních čtyřech kolech jsem sice zaznamenal deset branek a vedl tabulku střelců, ale všechny branky propadly. Chtěl jsem ale ukázat, že i přes ztrátu bodů jsme natolik dominantní a dokážeme soutěž vyhrát. Ale jak se ukázalo, tak podlomená psychika týmu dělá ve sportu hrozně moc a projevilo se to na nás.

Nastoupil jste i ve futsalové reprezentaci do jednadvaceti let. Jaké to pro vás bylo?

Odehrál jsem nějaké zápasy už za devatenáctku. Reprezentace pro mě znamená hodně a je to sen každého sportovce a proto se ten sport dělá, abychom si mohli poslechnout hymnu a hrát se lvíčkem na prsou. Je to pro mě nejvíc, co jde získat a je jedno, v jakém sportu reprezentujete. Neskutečně jsem si to užil a nasbíral jsem mnoho zkušeností, poznal jsem spoustu skvělých lidí a profesionální přístup, což je pro každého sportovce a kluka velký zážitek.

Jaká je prestiž oproti fotbalu?

Futsal není tolik rozšířený do komunity jako fotbal. Nehraje ho tolik lidí, přesto je tam konkurence, ač ne taková, jako ve fotbale. Jsou to ale dva jiné sporty a jak by někteří futsalisté neuspěli na trávě, tak by někteří fotbalisté neuspěli na palubovce.

Co stavíte výš? Fotbal, nebo futsal?

Mám to nastejno. Obecně stavím výš futsal, protože si myslím, že jsem v tom lepší. Vyhovuje mi menší hřiště, méně běhání, jsem častěji na míči, je to dynamičtější, více na techniku, padá hodně gólů a celkově mi svědčí víc než fotbal. Každopádně vždycky, když končíme futsalovou sezonu tak se těším, až vyběhnu na trávník a na podzim, když už ten fotbal postrádá na rozbitém hřišti kvalitu, tak je tomu zase naopak a těším se do haly.

Jaké jsou plány Gamaspolu do další sezony?

Chtěli bychom s áčkem vyhrát a pak se uvidí, jestli bychom postoupili do první ligy. Hlavní prioritou je rozšířit členskou základnu, abychom měli odkud brát nové hráče do áčka. Bude se dělat béčko, které by mělo hrát divizi F. Hráči si v něm zvyknou na tým a jak to v něm chodí. Mělo by se hodně podobat prvnímu týmu a hrát stejné standardky, dělat stejné výjezdy a hrát stejný systém, aby hráči měli snazší adaptaci.

Jaká byla fotbalová zimní příprava?

Byla kvalitní, hodně jsme běhali, jak je to tady zvykem. Trenér si zakládá na běhavém fotbalu a kombinační hře. Dělali jsme i postavení. Přípravu jsem absolvoval a odmakal na sto procent. Myslím si, že jsme byli výborně připraveni. To ale nebudeme moci ukázat, kvůli koronaviru. Nastalá situace nás mrzí a už mi chybí míč, ale zdraví všech je přednější.

Jak se tedy momentálně udržujete v kondici?

Donutilo mě to sehnat si domácí posilovnu. Sehnal jsem činky a lavici, takže každý den cvičím a večer chodím běhat. Na zahradě mám branky a dělám si tréninky s míčem. Není to trénink jako na velkém hřišti, ale aspoň mám každý den balón u nohy. Mám jednofázový nebo dvoufázový tréninky, protože stejně není co dělat, takže toho využívám.

Jaký si myslíte, že to bude mít vliv na kvalitu soutěže?

Ta pauza je obrovská, protože pokud bude měsíc, dva a víc, tak bude strašně moc znát. Otázka je, kolik času budou mít týmy na to, dostat míč do nohy a dostat se do formy. Pokud to bude stejně, jak je naplánováno v první lize, že budou mít týden a pak se začne hrát, tak výkony budou horší. V krajském přeboru teď budou mít navrch hráči, kteří jsou na tom dobře technicky bez ohledu na to, jestli se trénuje nebo ne. Myslím si, že se rozdíly budou mazat a každý pojede od nuly. Hráči, kteří mají talent a mají to v noze, budou mít obrovskou výhodu, protože to dostanou do nohy daleko rychleji. Celkově si myslím, že to bude mít negativní dopad na kvalitu lig a ne jenom u nás, ale po celém světě. Až se začne trénovat, tak se to postupem času zase dostane do normálu.