„Dnes je můj šťastný den. Tým čtyři dny makal a přineslo to ovoce,“ radoval se v neděli Rota.

„Bylo to náročné, ale jsem spokojený. Ten únik dnes nebyl problém, to jsme věděli, že dojedeme, ale závěr byl dramatický,“ hodnotil dále lídr týmu Intermarché Wanty Gobert Materiaux.

Kukrlemu, který skončil celkově na slušné 39. pozici a mezi Čechy ještě za 37. Jakubem Otrubou třetí, se nejvíce dařilo v úvodní etapě z Uničova do Prostějova a poté i v té závěrečné. V obou obsadil medailovou pozici. Nejdříve bronzovou a nyní stříbrnou. „Jsem rád, že se mi to povedlo, že jsem byl vidět, že jsem udělal dobré výsledky. V té první etapě jsem to mohl jet v závěru jinak, ale dneska to bylo na výkonnost, to lépe nešlo. Věřím, že mi ty výsledky pomohou pro další vývoj sezony. Chci se připravit hlavně na mistrovství světa, to je pro mě velká motivace,“ popisoval spokojeně závodník, který šel zhruba 60 kilometrů před koncem poslední etapy do úniku společně s nakonec vítězným Francouzem Alexisem Guérinem, za kterým zaostal o pouhých devět sekund.

Vítězný Ital Lorenzo Rota přitom neodstartoval svou cestu k triumfu nijak excelentně. V první etapě skončil až na 56. místě se ztrátou 23 sekund na vítězného Belgičana Runea Herregodse. Potom ale zabral a druhou etapu, jejímž vyvrcholením byl dvojnásobný výjezd na Pustevny, vyhrál. V té třetí, ve které čekal na jezdce jeden z nejnáročnějších kopců v České republice vedoucí k umělé nádrži Dlouhé stráně, dojel šestý a do cíle ve Šternberku pak už i přes výše zmíněné problémy s kolem dorazil třetí.

Pořadí stájí

Co se týče hodnocení týmů, nejlépe na tom byl Intermarché – Wanty – Gobért Matériaux. Jinými slovy ten, jehož barvy obléká jak vítěz Rota, tak i nejlepší z Čechů Hirt. Na druhém místě pak skončil Jumbo Visma Development Team a třetí pozici berou borci z Team Vorarlberg.

Český tým Elkov – Kasper pak v konečném účtování obsadil celkovou dvanáctou příčku ze sedmnácti zúčastněných. Poslední skončil Team Felbermayr – Simplon Wels.