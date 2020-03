Stejně jako na všechna (nejen) sportovní odvětví, i na ně tvrdě dopadla přísná omezení v souvislosti se šířením koronavirové nákazy.

„Oficiálně je letošní sezóna zrušená s tím, že pokud by se současná situace uklidnila a uvolnila některá opatření, může dojít k opětovnému přihlašování mužstev a soutěže amerického fotbalu by se mohly ještě rozjet, třeba i bez diváků, ale co bude doopravdy, to teď nikdo neví,“ říká tiskový mluvčí šumperského klubu Milan Kolařík.

„Je jasné, že některým klubům nemusí vyhovovat případné pozdější termíny, někdo třeba bude mít problém sehnat volné hřiště. Otázkou je, kolik týmů by do toho šlo, pro mnohé to může být i otázka financí, možná se vymyslí nějaká zkrácená verze, těžko říct. Jsme v takovém bodě nula,“ netroufá si věštit nejbližší budoucnost Milan Kolařík.

Šumperský celek měl odstartovat letošní ročník ve východní skupině 3. ligy v neděli 19. dubna domácím zápasem proti brněnským Sígrs. Základní část by poté končila v závěru června.

„Trochu jsme na to spoléhali, že když jsme měli zahajovat až ke konci dubna, tak i v případě posunutí začátku na květen můžeme soutěž třeba v nějakém zhuštěném programu absolvovat,“ prozradil dále Deníku jeden z činovníků Šumperk Dietos.

Daleko více pravděpodobnější se však za současné situace jeví varianta, že šumperský klub svou loňskou finálovou účast bohužel tento rok obhajovat nebude.

„Snažíme si sice udržet pozitivní myšlení, ale za sebe si myslím, že letošní sezóna je už ztracená, v tomto jsem pesimista. Pozvolna můžeme vyhlížet spíš ročník 2021. Je to pro nás samozřejmě nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Chápeme, že zdraví lidí je v tuto chvíli na prvním místě,“ uvedl Milan Kolařík.

I přes nynější nejistotu co bude dál, se všichni hráči stále připravují tak, jakoby měla sezóna začít podle plánu a pracují individuálně na své kondici přesně podle pokynů trenéra.

„Snad klukům vydrží nadšení. Opravdu to je pro nás složité, jsme amatéři, řada z nás do toho dává svůj volný čas i peníze. Každý rok skládáme kádr jak se dá, i letos máme řadu nováčků. Nedokážu si představit, co s týmem může udělat roční pauza. Navíc až současná opatření, doufejme co nejdříve, zase pominou, řada z nás může potom řešit úplně jiné starosti, než je zrovna americký fotbal,“ dodal závěrem mluvčí Šumperk Dietos.