„Nyní z důvodu nouzového stavu nemůžeme pokračovat v náborových činnostech, tudíž se nacházíme ve stavu, kdy zatím čekáme, až dojde k rozvolnění jednotlivých restrikcí,“ řekl Deníku Jan Kolařík, hrající trenér šumperských Dietos.

Letos na jaře jeho tým přišel o možnost obhajoby loňské finálové účasti, neboť 3. liga v původním jarním rozpisu kvůli omezením nakonec ani neproběhla.

Vinou nedostatku hráčů pak Šumperku nevyšel ani start v pozdějším náhradním termínu, od října se tedy chtěl zaměřit na tradiční nábory, leč i tentokrát přišla koronavirová stopka.

„Do této chvíle jsme stihli pouze jeden náborový trénink, což je tristně málo, vzhledem k tomu, že každoročně se náš klub potýká s nedostatečnou členskou základnou,“ sdělil dále Jan Kolařík, který však doufá, že se v nejbližších dnech bude moci potkat se svými svěřenci opět na hřišti.

„S tím, že by již od příštího týdne mělo být možné trénovat alespoň v šesti lidech, tak nám to dává možnost, abychom se do náborových a klubových tréninků znovu pustili. Nejspíše s rozdělením na jednotlivé skupiny,“ říká šumperský kouč, kterému s tréninkovými jednotkami bude pomáhat asistent Denis Weinlich.

A právě trenéři šumperského klubu v těchto dnech nezahálí, když podstupují dvakrát týdně školení, tzv. Coaches development, pod vedením trenérů z USA, Evropy a ligového mistra Prague Lions. Právě tento český klub pak celou tuto akci organizuje a drží nad ní záštitu.

„Náš klub se rovněž zúčastnil tradičního zasedání klubů v rámci České asociace amerického fotbalu prostřednictvím telekonference. Určitě bude nutné, připravit se do budoucna na případný pozdější začátek soutěží, než bývalo doposud zvykem. Nicméně vše bude ještě projednáno, ale i takový případný návrh se může ocitnout na stole, což je vzhledem k situaci ohledně Covid-19 poměrně logické,“ doplnil tiskový mluvčí Šumperk Dietos Milan Kolařík.

Případní zájemci o americký fotbal v Šumperku získají více informací ohledně náborů na klubovém webu www.dietos.cz.