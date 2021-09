Dráha profesionálního inline hokejisty se ve Školoudovi začala formovat přibližně před šesti lety, když rodný Přerov postoupil do 1. hokejové ligy. To měl nadějný odchovanec Zubrů 21 let a chtěl se probít do nového kádru. Avšak marně, odehrál jen pět utkání, příliš šancí nedostal.

„Když člověk trénuje celý týden, maká a na zápas se nedostane, začala se mi v hlavě honit myšlenka, že bych změnil sport,“ přiznává.

Zkušenosti s hokejem na kolečkách měl z přerovského klubu Night Birds sice jen ze dvou sezon, což ve výsledku dává dohromady čtyři měsíce, to ale stačilo k tomu, aby kolem něj létaly nabídky z prosluněného Španělska. Sezona 2015/16 tak pro Školouda byla tou poslední hokejovou.

„Asi půlroku jsem nad tím přemýšlel, pak se to ve mně ale definitivně zlomilo, když se situace tady v Přerově nijak neměnila,“ prozradil.

Nejlepší střelec ve Španělsku

První kroky tedy vedly na jih do HC Castellón, kde Školoud vydržel tři roky, stal se i nejlepším střelcem ligy a postupně z něj udělali dokonce hrajícího trenéra. Naučil se anglicky i španělsky, týmu se dařilo. Začalo být jasné, že volba koleček byla správná.

„Byl tam úžasný život. První rok byl zajímavý, nevěděl jsem, do čeho jdu. Myslel jsem si, že Španělé jsou úplní exoti, že nebudou umět bruslit a střílet. Mile mě překvapilo, jak na tom lítají, brzdili lépe než já. Já jsem ještě pořádně neuměl bruslit na pravou nohu,“ zavzpomínal Petr Školoud s úsměvem.

A že si hokejem mohl vydělávat víc? „Než jsem šel do Španělska, samozřejmě jsem zvažoval i finanční stránku. Nabídli mi úplně to samé jako v Přerově v první lize mladému hráči. Věděl jsem, že si nějak nepohorším, tak jsem to chtěl zkusit,“ vysvětlil.

Po úspěšných třech letech měl sice spoustu nabídek, původně ale toužil zůstat ve Španělsku, i když byl sám pro změnu. V úvahu připadala Mallorca nebo Barcelona. Jenže nakonec přišla nabídka z jiného inline hokejového vesmíru. Školouda si všimla česká enkláva v nejlepším klubu Evropy – Ďáblů z Rethelu.

„Kdo se chce v inlinu posouvat, hrát se spoluhráči z reprezentace, tak ví, že je to to nejlepší, kam se může dostat. V Rethelu vás berou za hvězdu a chodí plný dům,“ lehce přiblížil. „Patrik Šebek mi tehdy sepsal větší odstavec všech benefitů. Profesionální smlouva na celou sezonu, neomezený vstup na wellness, do posilovny. Jako hráči máme obrovský barák,“ jmenoval bývalý člen třinecké či havířovské hokejové mládeže.

Další velký benefit mu ukázal covid. Ve Francii se nehrálo nejprve půl roku. V září sice Školoud stihl pár zápasů, ale od loňského listopadu zase nic. To mu ale bylo víceméně jedno. Díky profesionální smlouvě přispíval na jeho plat 75 procenty stát.

„Samozřejmě mi chyběly zápasy, ale byla to vyloženě pohodička, nemuseli jsme si dělat hlavu s covidem, o nic se nestarali. Dělali jsme to svoje, měli s klukama pohodu na baráku, třikrát týdně tréninky, kam jsme si chodili víceméně zahrát,“ zmínil.

Přes takto dlouhou pauzu zvládl Rethel ovládnout nedávnou Evropskou ligu a potvrdit tak svou pozici mezi elitou.

Některé z branek a asistencí Petra Školouda (číslo 19) na Evropském poháru (od času 1:15):

Zdroj: Youtube

„Bylo to těžké. Nějak jsme se s tím porvali. Bylo to hodně o srdíčku, byli jsme všichni znechucení sezonou, že jsme nehráli. Chtěli jsme hrozně něco vyhrát. Povedlo se to,“ usmál se Školoud.

A podařilo se mu to i s dalšími šesti Čechy, kteří s ním pojedou na mistrovství světa také. Petra Školouda tak od 14. do 19. září čeká v Itálii vysněná premiéra na vrcholné reprezentační akci.

„Cíle jsou nejvyšší. Favorité jsou vždy Češi a Američané, nechci podceňovat ani Francii a Španělsko. Těším se, protože tam jedu snad s šesti spoluhráči. Bude to pro mě super atmosféra, nemusím se bát, že jdu do neznámého prostředí,“ těší se Petr Školoud.

Ten vystudoval gymnázium a později stihl jeden semestr geografie na Univerzitě Palackého. Ve Francii by měl odehrát další sezonu, covid by ji už neměl zabrzdit. A kdyby náhodou? Plánem B je návrat do Španělska.

Nominace českého týmu na MS v Itálii

Brankáři: Daniel Brabec (Rethel), Michal Mahdal

Hráči: Aleš Chamrád, Kamil Skácel, Pavel Strýček, Patrik Šebek, Petr Školoud, Marek Loskot (všichni Rethel), Jan Andrýsek, Jakub Bernad, Jakub Cik, Martin Fiala, Jan Vyoral, Jakub Novák, Lukáš Novák