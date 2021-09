„Slabá produktivita v rozhodujících okamžicích utkání před koncovou zónou soupeře rozhodla, že vítězství a gratulace musí putovat na stranu Boleslavi. Utkání jsme si prohráli právě díky neschopnosti dostat míč vícekrát do koncové zóny a tím tak držet krok se soupeřem a být bodově na dostřel, potažmo vyhrát. Oproti prvnímu zápasu s Třincem mohli diváci shlédnout daleko vyrovnanější bitvu a pohledný fotbal. Již tento víkend proti Táboru budeme chtít urvat vítězství, abychom se do druhé poloviny ročníku herně nakopli,“ prozradil po sobotním klání tiskový mluvčí Šumperk Dietos Milan Kolařík.

Následná dvoubodová konverze byla neúspěšná a šumperští přistoupili při výkopu k zahrání onside kicku, ovšem míč do svého držení nezískali a na balón se tak opět postavili hosté z Mladé Boleslavi. Ti se ještě i díky nedisciplinovanosti domácích dostali do blízkosti endzóny a předloženou nabídku využili náramně, když skóroval podruhé v utkání Kováč, který tak dal definitivní razítko na vítězství Greenraiders.

Druhá čtvrtina byla bodově nulová, a tak se odcházelo do kabin za stavu 7:0 pro Greenraiders, kteří druhý poločas začínali na míči, ale když už si dokázali šumperští vydobýt míč zpět, tak se opět nedokázali bodově prosadit.

Dietos ukázali, že se Sharks to pro ně v útoku bylo těžké, ale proti Greenraiders se jim v útočných snaženích dařilo o mnoho lépe, když si pomáhali, jak běhy, tak úspěšně kompletovanými přihrávkami.

Obrana mladoboleslavských měla v prvním poločase problémy s rychlonohým Křenkem, který byl nejvytěžovanějším hráčem útoku domácích. Ovšem i přes zlepšenou hru šumperského útoku to byla Mladá Boleslav, která šla do vedení díky čtyř yardovému běhu Filipa Jelínka, který si touchdown také potvrdil kopem.

