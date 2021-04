„Jsme na tom asi stejně, jako jiné amatérské sportovní kluby. Čekáme, co se bude dít dál v souvislosti s omezeními a kdy se budeme moct vrátit ke své činnosti,“ prozradil úvodem Deníku mluvčí šumperského klubu Milan Kolařík.

„Uvidíme, jestli se podaří najít nějaký termín pro naši soutěž na podzim nebo třeba už v létě, ale tomu moc nevěřím. Otázka, jak by všechno vypadalo, když se teď nemůže ani trénovat,“ doplňuje záhy.

Ostrý zápas hráči Šumperk Dietos naposledy absolvovali v červenci 2019, kdy se mohli radovat z vítězného finále 3. ligy proti Zlínu.

Tréninky na následující rok poté přišly vniveč, protože se nakonec vůbec nehrálo. A ani minulý podzim si tým společných chvil na hřišti během tradičních náborů moc neužil.

„Ale úplně nezahálíme. Rozjeli jsme alespoň on-line tréninky a ve spolupráci s klubem Prague Lions proběhly po síti trenérské kurzy. Jenže tohle všechno vám těžko může vynahradit kontakt přímo na hřišti. A světlo na konci tunelu je zatím v nedohlednu,“ říká smutně Milan Kolařík.

„Jsem zvědavý, jak lockdown zamává se členskými základnami ve sportovních klubech. Myslím si, že počty před a po koronaviru budou o dost menší, ale rád bych se pletl,“ říká mluvčí Dietos.

S nedostatkem hráčů se v předchozích letech šumperský americký fotbal potýkal bez ohledu na pandemii, o to víc je jeho situace nyní složitá, kdy padá možnost již zmíněných náborů.

„Pár nových kluků sice teď máme, ale bude důležité, abychom je udrželi. Na druhou stranu někteří starší hráči již dříve avizovali, že skončí. Je obrovský problém, že v současnosti nemůžeme dál nikoho nabírat. Od počítače těžko zjistíte, jak na tom případní zájemci jsou po stránce kondice či šikovnosti,“ prozrazuje Milan Kolařík.

Navíc stále reálně hrozí, že ani druhý rok po sobě nemusí Šumperk vinou restrikcí zasáhnout do mistrovské soutěže, což by pro klub mohlo být téměř zničující.

„Nikdo z nás to nahlas neřekne, ale i tato varianta bohužel existuje. Proto věříme, že dojde k rozvolnění, ale taky můžeme potom zjistit, že máme dvanáct hráčů, s tímto počtem do soutěže jít nemůžete a pak může trvat rok dva, než se dáte znovu dohromady,“ říká otevřeně mluvčí šumperského klubu.

„Ale takovou možnost si nechceme připouštět. Snažíme se myslet pozitivně. Máme už určité zázemí, za sebou nějakou historii, fanoušky a chceme pokračovat. Doufám, že klukům vydrží nadšení i zápal do hry, i přestože tak dlouho nemohou na hřiště. Hlavně si přeji, aby se celá společnost mohla co nejdříve zase vrátit do normálu,“ doplňuje závěrem Milan Kolařík.

„Nikdo z náš to nahlas neřekne, ale i tato varianta bohužel existuje. Proto věříme, že dojde k rozvolnění, ale taky můžeme potom zjistit, že máme dvanáct hráčů, s tímto počtem do soutěže jít nemůžete a pak může trvat rok dva, než se dáte znovu dohromady,“ říká otevřeně mluvčí šumperského klubu.

„Ale takovou možnost se nechceme připouštět. Snažíme se myslet pozitivně. Máme už určité zázemí, za sebou nějakou historii, fanoušky a chceme pokračovat. Doufám, že klukům vydrží nadšení i zápal do hry, i přestože tak dlouho nemohou na hřiště. Hlavně si přeji, aby se celá společnost mohla co nejdříve zase vrátit do normálu,“ doplňuje závěrem Milan Kolařík.