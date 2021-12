O víkendu 27. a 28. listopadu završili mladí florbalisté ze ZŠ Česká Ves pátou a šestou Olympiádou přeshraniční projekt „Florbalová klání – koloběžková snažení“.

Přeshraniční projekt „Florbalová klání – koloběžková snažení“. | Foto: Archiv projektu

V malebné polské Pokrzywné bojovali v sobotu a v neděli ve třech věkových kategoriích od 7 do 15 let družstva ZŠ Česká Ves, UKS Trolik Opole a UKS Blyskawica. Naši nejmladší florbalisté byli jednou první a jednou druzí, v kategorii 10-12 let skončilo družstvo České Vsi dvakrát třetí a nejstarší 13-15 let obsadili dvakrát druhé místo.