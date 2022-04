Srbského kouče angažoval basketbalový celek v době, kdy byl po dvanácti kolech poslední a táhl sérii jedenácti porážek v řadě.

„Dva dny jsem se rozmýšlel, viděl jsem, že to výsledkově není dobré. Pobavil jsem se s lidmi v klubu, abych věděl, jaká je situace. Ale základ i hráči s ochotou pracovat tam byli, tak jsem výzvu přijal. Bylo ale třeba doplnit kádr,“ popisoval nástupce Roberta Skibniewského.

Bývalý kvalitní hráč, který oblékl dres Vojvodiny Nový Sad a vyzkoušel si také soutěže v Polsku, Slovensku či Francii, začal okamžitě pracovat na nápravě.

„Museli jsme každodenně trénovat, aby hráči zvedli hlavy, protože měli nízké sebevědomí. Nejprve to bylo o individuální práci, abych jim ukázal, jaké věci po nich chci a jak by měli situace řešit. Potom na to navázala potřebná týmová energie,“ objasnil Čurovič.

Po porážce s Nymburkem v jeho premiéře sice přišlo překvapivé vítězství nad Opavou, ale potom to zase nebylo nic moc. Tým často ztrácel míče a neproměňoval trestné hody.

„Právě na tomto se sebejistota ukazuje nejvíc. Když jsme ji zvedli, snížil se počet ztrát a šestky jsme stříleli s přehledem,“ všiml si. Naopak bojovnost jeho svěřencům nechyběla a i proto sbírali doskoky. „Souhlasím, že to bylo díky ní,“ potvrdil Čurovič.

Následně přišly také posily v čele s Tomsickem. „Byli jsme spokojeni s tím, jak hrál a jaký měl vliv na kabinu. Také McSwain a Bracey nás v důležitých zápasech posílili a pomohli ulevit hráčům, kteří tady byli pod tlakem,“ viděl kouč, který v roce 2003 vyhrál v dresu Lučence Československý pohár.

Olomoucko se v nadstavbě zvedlo, začalo vyhrávat a zamířilo za záchranou.

„Jsem rád, že jsme ustáli dobu, kdy výsledky nebyly příznivé a dočkali jsme se série, která nám zachránila sezonu a my jsme se vyhnuli baráži,“ usmíval se Čurovič.

„Mrzí nás, že jsme dříve nedokázali skloubit bojovnost s kvalitou a sebevědomím. Zajímalo by nás, jak bychom v této sestavě vypadali proti lepším týmům, ale na to si budeme muset počkat do další sezony,“ dodal.

A jestli u toho bude i Čurovič, zatím není jisté. „Máme společný zájem pokračovat ve spolupráci. Doufám, že se během dvou týdnů dohodneme a budeme moci skládat tým na další ročník. Chtěli bychom doplnit tým alespoň o dva české hráče, ale máme vytipované i zahraniční posily. Vše záleží na penězích i na tom, koho udržíme,“ uzavřel Čurovič.