Vzhledem ke kolizi termínu s olympijskými hrami se museli organizátoři smířit s mírným odlivem týmů z World tour, přesto do 671,5 kilometru dlouhého závodu nastoupí například stáj Bike Exchange, která se pokusí o třetí vítězství v řadě. S týmem sice nepřicestoval obhájce Damien Howson, ale pojede loni celkově druhý Jack Bauer.

Čeští fanoušci se můžou těšit na Jana Hirta či Mathiase Vacka, který tak znovu poměří síly s vítězem červnového Závodu míru do 23 let Fillipem Zanou.

Na domácí silnici se představí také nejlepší česká stáj Elkov Kasper, za kterou pojede v minulém roce čtvrtý Adam Ťoupalík, vítěz dvou závodů Českého poháru a olympionik Michael Kukrle či Jakub Otruba.

Etapy Sazka Tour



1. etapa (5.8. - 150,8 km) - Prostějov (13.30) - Konice - Mohelnice - Bouzov - Litovel - Uničov (17.10 - 17.21)

2. etapa (6.8. - 203,4 km) - Olomouc (11.30) - Lipník n/B. - Hranice - Odry - Nový Jíčín - Frenštát pod Radhoštěm - Pustevny - Soláň - Bumbálka - Frýdlant nad Ostravicí - Pustevny (16.30 - 17.01)

3. etapa (7.8. - 143,2 km) - Mor. Třebová (12.00) - Mírov - Úsov - Šumvald - Rýmařov - Skřítek - Sobotín - Kouty n/D - Dlouhé Stráně (15.29 - 15.39)

4. etapa (8.8. - 174,1 km) - Šumperk (11.00) - Hanušovice - Červenohorské sedlo - Vidly, Hvězda - Bruntál - Leskovec nad Moravicí - Mor. Berou - Šternberk (15.26 - 15.39)

I tentokrát bude závěr celého závodu ve Šternberku. Naopak po deseti letech nebude klání začínat týmovou časovkou. „Ta dávala velkou výhodu elitním týmům, které v ní zajely skvěle a potom už si to pohlídaly,“ objasnil ředitel závodu Leopold König.

Celkově na dvacet sedmičlenných týmů čeká převýšení 9925 metrů. Úvodní etapa vede z Prostějova do Uničova a startuje ve 13.30, následuje trasa z Olomouce na Pustevny, z Moravské Třebové se vydají jezdci na Dlouhé Stráně a na závěr pojedou ze Šumperka do Šternberka. Řidiči musejí počítat s různými krátkodobými uzavírkami.

„Těším se na atmosféru hlavně při dojezdech na Dlouhé Stráně nebo na Pustevny, to při letošním Závodu míru do 23 let vypadalo jako ve francouzských Alpách,“ uzavřel König.