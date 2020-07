Soutěžící i diváci se mohou těšit celkem na tři disciplíny – hod kettlebellem do dálky, dřep s činkou za hlavou zaměřený na maximální váhu a benchpress hodnocený na počet opakování. Jako doplňková samostatná soutěž bude nadhoz ve dvou na jedné čince.

Registrace závodníků začíná v devět hodin a o hodinu později vše vypukne. O ceny si to závodníci rozdají po zaplacení startovného, které činí 50 korun a v kategoriích do patnácti a do osmnácti let a následně v mužské a ženské kategorii. Chybět nebudou ani veteráni.

Pokud bude příznivé počasí, tak se akce uskuteční ve venkovních prostorách, v případě deště bude přesunuta do vzpírárny.