Dobře rozjetý ročník nedokázal dotáhnout do úspěšného konce, když skončil na nepostupovém místě a přišel tak o účast ve finále tzv. Bronze Bowl. Letos se pokusí o reparát, neboť v sedmičlenné skupině týmů budou Severomoravané určitě patřit mezi jednoho z tradičních favoritů.

„Ani pro letošek nehodláme ustoupit z cíle, kterým je finálová účast. Myslím si, že vzhledem k nastavené laťce a úrovně z let minulých to ani jinak nejde. Sice máme ve svém středu nováčky, někteří z tradičních lídrů ještě přemýšlejí, zda se s námi zapojí do další nesmírně náročné sezóny, ale i tak věříme, že máme kvalitu a personální obsazení takové, abychom se o nejvyšší příčky řádně přihlásili a dosáhli jich,“ říká úvodem odhodlaně tiskový mluvčí šumperského klubu Milan Kolařík.

A kdo všechno se postaví šumperskému týmu do cesty? Dietos se opět střetnou s tradičním rivalem z jihu Moravy, zlínskými Golems, kteří budou dle papírových predikcí patřit mezi jednoho z favoritů na celkové prvenství.

FOTO: Ztráta se prohlubuje. Draci doma padli se Slavií po nájezdech

Dále pak tým z podhůří Jeseníků narazí na mužstva Trutnov Rangers, Hradec Králové Dragons, Jičín Hurricanes, Tábor Foxes a po delší odmlce také na navrátivší se Teplice Nordians.

„Z minulého ročníku máme se Zlínem vyrovnanou bilanci, takže opět očekáváme tuhé souboje, kde bude rozhodovat sebemenší chyba a zaváhání. Ostatní celky jsme si osahali už loni, stejně tak velmi dobře známe trutnovské Rangers a velkou neznámou pro nás budou Nordians,“ vypočítává sílu soupeřů Milan Kolařík.

„Ti své síly spojili s mužstvem Karlových Varů, kdy utvořili jakýsi mix hráčů obou celků, což může mnohým připomínat cestu Bělé Raiders, která se vydala stejným směrem,“ doplňuje tiskový mluvčí Dietos.

Zatím je tedy pouze jisté složení účastníků soutěže, přesný rozpis 3. ligy bude oficiálně představen až během března.

Do patnáctého mají kluby lhůtu na dodání možných termínů domácích utkání, na základě toho pak Česká asociace amerického fotbalu složí termínovou listinu.

FOTO: Fotbalový Šumperk dorovnal ztrátu, nakonec však s Letohradem prohrál

A že je kromě herní přípravy důležité také zajištění bezproblémového průběhu celé sezóny, to jsou si vědomi i v šumperském táboře a veškeré aktivity k tomu plně směřují.

„Herní projev je důležitý, ale stejně tak nesmíme zapomínat na celkový provoz klubu, který se stává, zvláště od covidových dob, čím dál náročnější. Už minulou sezónu jsme fungovali tzv. na dřeň, ale ještě jsme to z hlediska financí utáhli, což by se ale letos nemuselo povést. Proto jsme se museli uchýlit k nepopulárnímu kroku v podobě zvýšení členských příspěvků,“ nastiňuje finanční stránku klubu.

„Na druhou stranu musím také zmínit, že máme štěstí v podobě podpory ze strany města a zázemí Tělovýchovné jednoty včetně možnosti využívání sportovišť v areálu Tyršova stadionu. To nám nesmírně usnadňuje mnoho věcí,“ poděkoval závěrem Milan Kolařík.