„Měli jsme obavy, aby vzhledem ke stále zuřícímu covidu soutěže pár dní před začátkem nezrušili,“ přiznal na úvod vedoucí šumperského vzpěračského klubu Tomáš Pliska.

Nestalo se a společně se svým otcem vyrazili autem přes Německo do Nizozemí. „Přijeli jsme o den dříve a mohli jsme si prohlédnout moderní halu, která nám vyrazila dech. Hlavně tedy dostupná sportoviště jako rychlobruslařská dráha, gymnastická hala, zimní stadion. Nás však zajímala část původně určená na basketbal či volejbal, kde vyrostlo zázemí pro mistrovství Evropy,“ popisoval dojmy Tomáš Pliska.

Ladislav Pliska šel na řadu v neděli 17. října. „Předtím jsme trávili čas v hledišti a volili strategii. Viděli jsme, že rozhodčí jsou hodně přísní a čtvrtinu pokusů označili za neplatné. V dalších také našli vady, je to mezinárodní soutěž, takže nám bylo jasné, že není dobré se hned úvodním pokusem blížit hraniční váze,“ prozradil Tomáš Pliska.

Úřadující mistr světa Ladislav Pliska závodil v kategorii 109 a více kilogramů, v níž byl v kategorii M60 jediný. Stačilo mu tedy dát jeden platný pokus v trhu a jeden v nadhozu a splnit součtem soutěžní limit 152 kg.

První pokus se 70 kilogramy však šumperský závodník nesplnil. „Byla to nízká váha, ale mistrovství Evropy není okresní přebor. Laďa nebyl v dobré psychické pohodě. Možná to bylo pomyšlením na přísnost rozhodčích nebo vědomím, že doma u počítačů sleduje soutěž spousta fanoušků. Už při rozcvičení se mu pokusy nedařily,“ popisoval Tomáš Pliska.

„Snažil se pokus provést technicky až moc dobře, což mělo za následek, že do něj dal příliš síly a činka se tedy nad hlavou nezastavila a směřovala dále, takže by mu spadla za zády. Pokusil se ji zastavit, ale to mělo za následek, že spadl před něj,“ přiblížil Tomáš Pliska úvodní pokus.

Druhý pokus už Pliska zvládl. „Byl čas se vzpamatovat a dal jej více na jistotu,“ viděl Tomáš. Třetí pokus na 78 kilogramů se opět nepovedl.

V nadhozu zvládl Ladislav Pliska dostat nad hlavu 105 kilogramů, čímž splnil limit, ale neskrýval zklamání, protože v plánu měl zvednout 85 kg v trhu a 115 v nadhozu.

„Přesto dostal na krk krásnou zlatou medaili a čekal na zvuky české hymny. Ty se ozvaly, sice až na druhý pokus (omyl pořadatelů), ale ve tváři mu bylo vidět, že i přes relativně slabší výkon, je spokojený a okamžik, kdy stál na stupni vítězů na tak velké akci, rozhodně jen tak nezapomene, přiblížil jeho syn Tomáš.

„Při pohledu zpět, do letošní soutěžní sezóny jsme pak přišli na zajímavou věc, Laďa Pliska dosáhl letos v rámci českého veteránského (Masters) vzpírání úplně maximum všeho možného. Získal nejen titul mistra republiky (a tady byl zároveň nejlepší v rámci své věkové kategorie - titul Grandmaster), ale k tomu přidal i titul mistra světa a teď ještě Mistr Evropy. Jako třešničku na dortu potom ještě v sestavě družstva Holešova získal titul pro nejlepší družstvo v rámci veteránské soutěže družstev. Na jeden rok, navíc ještě ovlivněný covidem, je to opravdu neuvěřitelný výkon,“ uzavřel Tomáš Pliska.

Výsledky:

Trh: 70 kg (x), 70 kg, 78 kg (x)

Nadhoz: 95 kg, 105 kg, 109 kg (x)