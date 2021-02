V nabité konkurenci nakonec díky času 9:46.12s obsadila mezi ženami během sobotního klání ve Vítkovicích čtvrté místo.

Jedna z velkých nadějí atletického oddílu TJ Šumperk si poté skvěle vedla rovněž o den později, kdy na poloviční trati výkonem 4:32.61s brala šestou příčku.

„Vzhledem k nejistotě, zda nějaká halová sezóna vůbec proběhne, jsme se na halu speciálně nepřipravovali a nesměřovali k ní. Od poloviny ledna, kdy bylo jasné, že závody ve velmi omezené míře proběhnou, jsme trénink trošku stupňovali, i když kvůli nemožnosti trénovat ve vnitřních prostorech a sněhovým podmínkám to zdaleka nebylo ideální,“ prozradil úvodem Deníku trenér Ivy Gieselové Jan Kostecký.

„O tom, jakou hodnotu rekord má Iva věděla a věděli jsme, že má šanci jej překonat, ale přehnaně jsme se na to neupínali. Soustředila se hlavně, aby optimálně rozložila síly a předvedla to nejlepší, na co ten den měla. Pokud se jí povede časy na 3000 i 1500 metrů zopakovat i v letní sezóně, nominuje se na Mistrovství Evropy U18, ke kterému bude směřovat naše příprava. Doufáme, že vzhledem k situaci s Covid-19 tento šampionát proběhne,“ dodal na adresu své svěřenkyně Jan Kostecký.

Z dalších šumperských atletů se na mítinku v Ostravě představil také Kryštof Pospíšil, jenž ve finále na 60 metrů překážek zaběhl čas 8.43s, což mu vyneslo šesté místo.

Ondřej Pospíšil ve sprintu na 60 metrů vyrovnal při rozběhu svůj letošní nejlepší čas 7.09s, který mu však na finálovou účast nestačil a celkově tak skončil třináctý.

Obdobně se poté na stejné distanci vedlo i Lucii Vykydalové. Ani její výkon 7.78s nebyl vstupenkou do finálového běhu a v konečném hodnocení obsadila třináctou pozici.

Ve skoku do výšky následně startoval Lukáš Vajda. Bohužel se mu však nepodařilo splnit vysoký limit 193 cm a domů se vrátil bez hodnoceného výkonu.

Svou druhou letošní medaili na domácí akci vybojovala šumperská atletka Eva Kubíčková, která aktuálně hájí barvy AK Olomouc.

Po nedávném zlatu z Prahy (Halová atletická liga) vylepšila díky výkonu 7.47s nejen osobní ale také oddílový a krajský rekord v běhu na 60 metrů a ve Vítkovicích získala stříbro. Opět se tak jako juniorka dokázala prosadit v silné konkurenci české seniorské špičky.