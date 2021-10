Na MČR v této kategorii postoupila jako 1. vicemistryně z roku 2019. „Po dlouhé pauze se vrhla do čtyřboje s novými prvky, které z důvodu nucené pauzy současné epidemie nedotáhla k dokonalosti. Přesto se za svůj výkon nemusí stydět,“ hodnotila trenérka Jana Žandová.

V konkurenci 23 závodnic získala Lenka Machytková i se dvěma pády na kladině a jedním na přeskoku 8. místo. Na MČR v této kategorii bylo běžné i finále na jednotlivých nářadích. To se ale v letošním roce neuskutečnilo, což byla velká škoda pro šumperskou závodnici. Na bradlech měla totiž druhou nejvyšší známku a tudíž měla velkou šanci na získání medaile a na prostných byla pátá, čímž by se také do finále probojovala.

Ve stejnou dobu se pokusila v kvalifikaci žákyň A – VS3A její sestra Jitka Machytková o postup na MČR. Ten se zdařil a šestým místem postoupila a může se pokusit o získání titulu mistryně ČR v této kategorii.

„Děvčatům děkujeme za reprezentaci oddílu a Silvii Urbanové za jejich přípravu,“ uzavřel Žandová.