O prvním červnovém víkendu se závodníci mužské i ženské Mistrovské třídy sjeli v hale Sokola Brno 1. Možná se čekalo, že favoritky ženského závodu pouze potvrdí svou výkonost. Ale souboj o titul byl otevřený poté, co největší favoritka závodu Holasová několikrát chybovala.

A tak jako tichošlápek předváděla Klára Peterková své nové propracované sestavy, které zvládla bez velkých chyb. Zisk nejvyšších známek na prostných a na kladině ji v konečném součtu vyneslo na nejvyšší post. Stala se tak šampionkou závodu a mohla se tak radovat z titulu Mistryně České republiky ve víceboji Mistrovské třídy. Vicemistryní se stala Ponížilová a Holasová uhájila bronz.

Druhý den čekal gymnastické ženy nový souboj a to finále na jednotlivých nářadích. Do finále se kvalifikovalo vždy jen šest nejlepších závodnic na daném nářadí. Dalo se čekat, že zkušenější závodnice se budou snažit dosáhnout co nejlepších výsledků, a tak se bojovalo o každou desetinku a chyby se neodpouštěly.

Právě ty malé rozdíly mnohdy rozhodovaly o pořadí na jednotlivých nářadích. A tak se gymnastické matadorky snažily uhájit čest před dravým mládím. Bylo zajímavé sledovat, jak si nakonec rozdělí jednotlivé tituly a nutno říct, že finále bylo plné zajímavých situací a zvratů.

Aneta Holasová kralovala na bradlech a nakonec i na přeskoku s rozdílem 0,05b před Ponížilovou, která právě i kvůli bodové srážce -0,3 b za výšlap po doskoku o titul přišla. Peterková brala bronz.

Na kladině se zase Peterková, která byla v kvalifikaci nejlepší, připravila o bodový náskok kvůli jednobodové srážce za pád, a tak rozdílem pouhých 0,15 bodu získala titul Ponížilová. Bronz brala závodnice z Litvínova Denisa Chaloupková, také s minimálním odstupem 0,05bodu. Jen pro zajímavost, nejnižší bodová srážka za malou chybu je 0,1bodu.

Peterková si uhájila nejlepší akrobacii, nakonec si ještě vylepšila bodový zisk a mohla slavit další titul, tentokrát Mistryně České republiky na prostných.

Pro Peterkovou, která začínala v GK Šumperk, pokračovala v TJ Prostějov a momentálně se intenzivně připravuje v Sokol Brno 1, je to vynikající start do další gymnastické etapy.

Všechny tři hlavní gymnastické rivalky Peterkovou, Holasovou a Ponížilovou v polovině srpna čeká účast na Mistrovství Evropy v Minichově, kde nastoupí jako vícebojařky. Jejich družstvo ještě doplní specialistky na některá nářadí, aby se jim podařilo získat co nejlepšího výsledku.