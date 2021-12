„Zaznamenala bohužel pád na prostných. Pro obě holčičky to byl úplně první závod v jejich začínající sportovní kariéře. Trénují pouhé tři měsíce, byly statečné a předvedly to nejlepší, co uměly. Už se těší na další závody,“ prozradila trenérka Jana Žandová.

V další kategorii 2014 už Gymnastický klub bral kov nejcennější zásluhou Ester Evjakové. I po nezdaru na bradlech brala stříbro Terezie Paraska, čtvrtá byla Adéla Jurásková a do první šestky se vešla ještě pátá Viktorie Peduzzi.

„Výkony děvčat byly vyrovnané a rozdíly opravdu minimální,“ přiblížila Žandová.

Kategorie 2013 měla jedinou zástupkyni Patricii Petrovou. Ta zaznamenala dva pády na kladině, ale na ostatních nářadích zabojovala a odhodlanost ji vynesla na čtvrtou pozici. „Patricie poprvé do sestavy na bradlech zařadila přechod z nižší žerdi na vyšší. A úspěšně. Bravo,“ glosovala trenérka.

Ročník 2012 reprezentovaly Gymnastický klub Ivana Svobodová a Klaudie Ďulíková. Obě byly úspěšné, zajely sestavy bez pádu, a tak není divu, že je rozhodčí ocenily vysokými známkami a Ivana získala zlatý pohár. Její kolegyně Klaudie brala stříbro.

Naopak se nedařilo děvčatům kategorie 2011. „Nervozita je stále silnější a vyhrává nad oběma členkami. Přesto Eliška Langerová byla pátá a Adriana Směšná sedmá,“ popisovala Žandová.

Poslední sled byl věnován nejstarším děvčatům. „Ta předvedla skvělé výkony, a tak není divu, že to v každé kategorii cinkalo,“ usmívala se Žandová.

Nejúspěšnější byla kategorie 2009. Na stupně vítězů se srovnaly všechny tři členky GK Šumperk a to v tomto pořadí: zlato Michaela Janků, stříbro Barbora Grežová a bronz Jitka Machytková.

Ročník 2008 vyhrála Marie Paraska a její sestra Anna byla třetí. Poslední vítěznou kategorií byl ročník 2007, kde měl Šumperk jedinou zástupkyni Sabinu Žandovou. „Ta bezchybnými a náročnými sestavami porazila těžkou soupeřku Vivien Hilšerovou z Ostravy a po právu jí náleží zlato,“ myslí si Žandová.

„Organizátoři připravili krásný závod plný hodnotných cen. Protože přálo počasí, závodnice před branami haly přivítal skutečný sněhulák,“ uzavřela Žandová.