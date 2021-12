Nejmladší závodnice družstva Markéta Hermannová měla v konečném součtu nejvyšší známku obtížnosti na kladině a Barbora Grežová čtvrtou nejvyšší známku v celkovém součtu na prostných. Kvarteto doplnily sestry Anna Paraska a Marie Paraska.

Děvčata bojovala o přímý postup a další postupové místo pro příští rok pro olomoucký kraj. Bohužel tento úkol o 0,65 setin nesplnily. „Přesto za jejich výkon jim náleží obrovská pochvala. Každodenní tvrdý a náročný trénink během tří měsíců proměnily ve skvělý výsledek a z Ostravy si odváží krásné 15. místo z 24 družstev,“ popisovala trenérka GK Šumperk Jana Žandová.

Členkami druhého družstva byla Michaela Janků, Sabina Žandová a sestry Lenka a Jitka Machytkovi. Děvčata se představila v posledním, třetím sledu. Začínala na bradlech, kde odvedla skvělou práci a spolu s Prostějovem měla nejvyšší známku na tomto nářadí a zasloužené první místo.

Skvěle rozjetý závod zhatila kladina. Sestavu bez pádu zaznamenala pouze Sabina Žandová a za kladinu děvčata získala až osmou pozici, na prostných i přes nejvyšší známky za obtížnost to stačilo na šestou příčku a na přeskoku zakončila děvčata své vystoupení saltovým skokem Cukuhara desátým místem.

I přes chybičky členky GK Šumperk odvedly skvělou práci, za kterou získaly nepopulární čtvrté místo. Na třetí pozici jim chybělo 1,35 bodu. „Škoda. Už je to ale naší „tradicí“, a tak doufám, že příští rok se prokletá čtvrtá pozice promění v medailovou příčku a děvčata vystoupí na stupínek. První místo by znamenalo postup do I. Ligy,{ hodnotila trenérka Silvie Urbanová.

„Z důvodu epidemiologických nařízení byla pro organizátory soutěž náročná, ale zvládli to na výbornou,“ uzavřela Jana Žandová.

V sobotu 11.prosince uzavře GK Šumperk závodní sezónu ve Zlíně na přátelském závodě Zlínský sněhulák.