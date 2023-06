Šumperské gymnastky znovu ukázaly, že je není radno podceňovat

Květen, lásky čas neplatí pro členky GK Šumperk. Pro ně to byl náročný měsíc plný dřiny na trénincích a kvalifikačních soutěžích v Praze, Brně a Ostravě. Děvčata bojovala povinnými sestavami o účast na MČR, které se bude konat druhý červnový víkend v Ostravě. Soutěžit zde bude to nejlepší z ČR – linie A a linie B ze všech koutů republiky. Je to nejvyšší soutěž v Česku, které se mohou mladé gymnastky účastnit. Družstvo trenérky Urbanové čítá devět členek, které se pod jejím vedením připravuje na nejvyšší možnou soutěž. A že můžeme hovořit o velkém úspěchu, dokazují následné výsledky.

GK Šumperk - kraj - VS3A - 1 místo Svobodová, 2. místo Ďulíková | Foto: GK Šumperk, z.s.