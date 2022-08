Celkem se do závodu registrovalo dvacet sportovkyň a sportovců. Z toho hned osm z pořádajícího oddílu (David Maks, Ondřej Dobrovolný, Pavel Ščučka, Matyáš Pik, Zbyněk Košťák, Jan Jílek, Pavel Vykoukal a Tomáš Pliska).

Asi nejlehčí startovní pozici měl Marek Trbušek z Náměšti na Hané v kategorii do 15 let, kterému bohužel protivníci nedorazili. Nenechal se ale rozhodit a jeho výkon rozhodně nebyl jen do počtu. Ženy dorazily dvě, obě z Náměšti na Hané. Kategorie veteránů měla tři členy. Oproti tomu, kategorie do 18 let a muži hostily hned po sedmi závodnících.

Soutěžilo se ve třech disciplínách, kterými byly hod kettlebellem, přemístění činky na ramena, dřep a na závěr nepovinná a zvlášť hodnocená disciplína - tah auta. Za každou z nich bylo možné získat až 50 bodů.

První disciplínou bylo přemístění činky na ramena. K vidění bylo mnoho stylů, některé lepší, jiné horší. Hodnocení disciplíny bylo také jednoduché, na takzvaný relativ - od váhy činky se odečetla váha závodníka.

Nejlepší relativ měl nakonec šumperský Tomáš Pliska, který zvládl 35,1 kilogramů. Nejvyšší přemístěnou váhu předvedl další šumperský borec Pavla Vykoukala - 140 kilogramů. Ani další z domácích se nedrželi zkrátka. David Maks, který nedávno absolvoval operaci slepého střeva, přemístil 80 kilogramů a Pavel Ščučka, který se před pár dny zotavil ze zlomeniny zápěstí, přemístil dokonce 90 kilogramů.

Druhou disciplínou byl dřep. I tady se soutěžilo na relativ, který měl nejlepší Ondřej Ščuglík - 130,5 kg. I zbývající závodníci šli na hranu svých možností. Ondřej Dobrovolný a David Maks, kteří trénují teprve rok, téměř zdvojnásobili výkon ve dřepu z loňska.

Dále své svým osobním rekordům přiblížili nebo je i vyrovnali Matyáš Pik (160 kilogramů), Jan Jílek (130 kilogramů), Pavel Ščučka (130 kilogramů), Ondřej Dobrovolný (100 kilogramů) a Pavel Vykoukal (215 kilogramů).

Třetí a rozhodující disciplínou byl hod kettlebellem. Soutěžící si (mimo kategorii do 15 let) mohli zvolit váhu od 12 až do 40 kilogramů se systémem „čím těžší zátěž, tím lepší přepočet“. Hned třináct soutěžících se tak odvážilo házet 40 kilogramovým. Nejdelší hod s touto vahou pak zvládl Tomáš Pliska, když hodil 4,2 metru.

Potom už nastal čas pro doplňkovou disciplínu, tah auta. Marek Trbušek (kategorie do 15 let) tahal vozík (cca 160 kg). Ostatní pak tahali osobní auto, jehož váha byla cca 1600 kilogramů a asfalt byl po dešti pořádně mokrý. Každý dostal dva pokusy a jelikož i zde byl styl volný, byly znovu k vidění různé techniky. Všichni soutěžící se vešli do rozmezí cca dvaceti sekund. První tři místa obsadili borci z šumperského vzpírání (Pavel Vykoukal, Tomáš Pliska, Matyáš Pik).

Zbývalo jen zjistit, kdo z vítězů jednotlivých kategorií získá špalek a k němu obrovský dort stejného vzezření. Soutěžilo se v namotávání zavěšeného závaží na kolík. Pátý skončil O. Ščuglík (do 18 let), čtvrtý D. Kryslík (muži), třetí Julie Švecová (ženy), druhý Marek Trbušek (do 15 let) a první Tomáš Pliska (veteráni) z pořádajícího oddílu.