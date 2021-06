Zatímco mistrovství světa probíhalo online, tak mistrovství republiky už bylo regulérním „živým“ závodem. „Bylo fantastické opět potkat ostatní závodníky,“ přiznal třiašedesátiletý Ladislav Pliska.

Ten si mohl nechat uznat platné výkony ještě ze světového šampionátu, jenže tuto možnost odmítl a v sobotu se vydal do Brna bojovat osobně novými pokusy. A dobře udělal, protože své výkony ještě vylepšil. V trhu zapsal 80 kilogramů a v nadhozu dostal nad hlavu 106 kg, čímž se stal nejstarším závodníkem na soutěži, který zvládl zdvihnout sto a více kilogramů. „Zkoušel i 110, ale už věděl, že je jasným vítězem ve své věkové kategorii,“ popisoval nezdar jeho syn Tomáš Pliska.

I on se měl na soutěži představit, jenže den před startem absolvoval závod Silácká Litovel a po něm jej zradilo zdraví. „Udělal jsem neopatrný pohyb, který se projevil v unavených zádech. Musel jsem vzdát, což mrzelo o to víc, když jsem zjistil, že můj odhadovaný výkon by rovněž stačil na titul mistra České republiky,“ zakončil Tomáš Pliska.