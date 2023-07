V sobotu 15. července proběhlo druhé, závěrečné kolo ligy Masters (veteránů). Šumperští borci opět nastoupili za družstvo Holešova. Takže kromě Vítězslava Marušky, Jakuba Novotného za holešováky bojoval i Ladislav a Tomáš Pliskovi. V nabitém startovním poli nechyběli ani soupeři z Polska a Slovenska.

Vzpírání Šumperk | Foto: Tomáš Pliska

„Situace byla napjatá, bodové rozdíly mezi družstvy nebyly velké a do toho všeho ještě zasáhla vlna veder, kdy v době závodu teploty dosahovaly závratných výšin,” popisoval Tomáš Pliska.

S ohledem na počet družstev byli soutěžící rozděleni do čtyř skupin. V první startoval Víťa Maruška, v druhé Laďa Pliska, ve třetí Tom Pliska a v poslední skupině Kuba Novotný.

Z šumperáků tedy první do boje zasáhl Ladislav Pliska. Soutěž bral zároveň jako poslední ostrý start před blížícím se mistrovstvím světa v Polsku. V trhu začal poměrně opatrně na 68 kg. Pokus se povedl. Následně zvýšil na 75 kg, ale pokus se nezdařil. Nicméně se jednalo o technickou chybu, a proto na třetí pokus zvýšil rovnou na 78 kg a ty se naopak zadařily.

Medlov zahájil přípravu pod novým koučem i s novým brankářem

Tou dobou už se v rozcvičovně začala neúprosně zvyšovat teplota. Šumperský závodník se proto rozhodl pro opatrný postup v nadhozu a začal o něco níž než obvykle, na čince bylo "jen" 85 kg. Byl to pokus takzvaně na jistotu, a tak nedalo velkou práci ho dostat nad hlavu. V rámci přípravy na MS bylo ale třeba sáhnout i na vyšší váhy. Druhý pokus tak zvýšil hned o deset kilo na 95 kg. Tady už to bylo náročnější, ale také se povedlo. Zbýval poslední pokus a ještě nějaké síly zbývaly. Svou povinnost k týmu Holešova sice splnil, ale šumperský borec chtěl zkusit sáhnout ještě po vyšší váze. Proto zvýšil o dalších deset kilo na 105 kg. Tady už bylo třeba napnout všechny síly a doufat, že i technicky se pokus povede. A povedl. Šumperský závodník tedy ukončil soutěž s dvojbojem 183 kg, za který získal družstvu 331,5 bodu.

Ve třetí skupině startoval Tom Pliska. I on se potýkal s horkem, jako ostatně všichni ze soutěžících. Každý dělal co uměl, síly už při rozcvičení rychle ubývaly. I on se rozhodl jít první pokus v trhu více na jistotu než obvykle, takže začínal na 88 kg. Ty lehce zvládl. Při dalším pokusu na 93 kg však nezvládl techniku a činka spadla předčasně. Váha byla pocitově lehká, ale při rozhodování, zda zkusit třetí pokus na vyšší váze se závodník kvůli bodům pro družstvo rozhodl vsadit na jistější variantu a zopakoval, tentokrát už úspěšně, pokus na 93 kg.

Také v nadhozu začal Tomáš níže - "jen" na 118 kg. Ale ukázala se stará pravda, že i z nízkého základu se dá udělat hezký výkon. To když dal druhým pokusem 124 kg a pak, jakmile dal dohromady zbytek sil a koncentrace, dostal nad hlavu 130 kg. Součet dvojboje 223 kg (a 285 bodů) nebyl také k zahození.

Matoušek se přece jen dočkal hostování. Míří do Pardubic

Výkon stačil v tomto kole na čtvrté místo. „To nás ale nemuselo vůbec trápit, protože v celkovém pořadí jsme tím dosáhli na třetí příčku. To bylo o to zajímavější, tím že Holešov byl nejlepším českým týmem hned za prvním družstvem z Polska a druhým ze Slovenska. Takže jsme takříkajíc vezli domů pohár za třetí místo. Museli jsme ho ale samozřejmě odevzdat zástupcům Holešova, za který jsme startovali,” uzavřel Tomáš Pliska.