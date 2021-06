„Potřebovali jsme mít před sebou nějaký cíl v tréninku. Dohodli jsme se, že akci navštívíme, přestože se jedná o soutěž, ve které je cíl jiný než v našem oboru. Zatímco ve vzpírání je potřeba malý počet cviků s maximální vahou, v Litovli to byl přesný opak,“ přiblížil jeden ze šumperských vzpěračů Tomáš Pliska.

Celkem se soutěž skládá ze šesti disciplín. Přehazování 10 kilogramového medicinbalu přes síť po dobu jedné minuty (cílem je co největší počet opakování); Co nejrychlejší přemístění různých předmětů (závaží, přepravek a podobně) přes hřiště; Nadhoz od pasu s 50 kilogramovou činkou (co největší počet opakování za jednu minutu); Shyby (co největší počet opakování); Skok do dálky; Benchpress s 70 kilogramovou činkou (co největší počet opakování).

Soutěží se ve dvojicích a Šumperáci dorazili s dvěma týmy ve složení Tomáš Pliska, Pavel Vykoukal a Jan Jílek, Zbyněk Košťák, kterého v průběhu soutěže musel ze zdravotních důvodů nahradit Jakub Prokop.

První dvojice nakonec obsadila páté místo, druhá prohrála v doplňkové disciplíně ve šplhu na laně souboj o třetí příčku.

„Přemísťování předmětů pro nás byla nejhorší disciplína, protože máme problém s běháním. Při promyšlené taktice ale první skupina zaznamenala nejlepší čas,“ okomentoval jednu z disciplín Pliska.