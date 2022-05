Ti nastoupili do dvou disciplín – dřep s činkou vpředu na ramenou na co nejvyšší počet opakování ( váha činky odpovídala vždy 75% váhy závodníka) a kliky na počet opakování (s nohama i rukama na relaxačních balonech nebo s rukama na bosu).

Tomáš Pliska zvládl 34 kliků a 27 dřepů s činkou vážící 77 kilogramů. „Šel jsem mezi muži jako první a nevěděl jsem, jak na to jsou soupeři. Možná bych pár kliků ještě přidal,“ hodnotil Pliska.

Bojí se soupeři do Zlatých Hor? Podruhé za sebou protivník nepřijel

Naopak Ščučka zvládl 29 kliků a 15 dřepů se sedmdesátikilovou činkou. „Pro Pavla to byla těžká situace. Byla to jeho první soutěž a jen těsně nespadal do kategorie do 15 let. Musel tedy soutěži se silnějšími muži, což bylo v dřepu znát. Ale zabojoval a byl se svým výkonem spokojený,“ hodnotil Pliska.

V soutěži o arašídové máslo tak jejich výkony stačili na třetí místo Tomáše Plisky a čtvrtou příčku Pavla Ščučky. „Odvezl jsem si tak menší balení arašídového másla,“ byl spokojený Pliska.