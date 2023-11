Po období klidu dospěli šumperští vzpěrači k letošní poslední týmové soutěži - 3. lize mužů. Její třetí, závěrečné kolo, proběhlo v sobotu 4. listopadu v Havířově. Kvůli problémům se sestavením družstva tam vyrazili jen v pěti namísto obvyklých šesti závodníků ve složení: Ondřej Dobrovolný, Pavel Ščučka, Martin Schmidt, Pavel Vykoukal a Tom Pliska.

3. kolo 3. ligy vzpírání Havířov | Foto: Foto: Tomáš Pliska

Soutěž byla rozdělena do dvou skupin. V první nastoupil Martin a Pavel V., ve druhé pak Ondra, Tom a Pavel Š..

Nejdříve se na soutěžní prkno dostal Martin Schmidt. Trh zahájil s 87 kg, na druhý pokus zvýšil na 93 kg a zastavila ho až činka o váze 97 kg. Pavel Vykoukal se poctivě připravoval, takže jeho základy se od dřívějších závodů zvýšily o cca 5 kg. Začal úspěšně na 95 kg, lehce zvládl i druhý pokus se 102 kg. Třetí pokus na 111 kg se mu už pak technicky nepovedl.

Nadhoz opět zahájil Martin, a to s rovným metrákem. Činku zvládl. Druhý a třetí opakovaný nadhoz se 107 kg mu už však bohužel nevyšel. To naopak nebyl problém Pavla, který chtěl dohnat nezdařený třetí pokus v trhu. Hladce zvládl základní pokus 125 kg, stejně jako 131 kg na druhý pokus. Jak se však někdy stává, při záběru s třetím pokusem (138 kg) se mu bohužel trochu zamotala hlava, takže raději pokus předčasně ukončil. I tak to byl šumperský bodově nejlepší výkon (250 bodů). A protože je Pavel velký obdivovatel výrobků kopřivnické Tatry, měly jeho třetí pokus v trhu (111 kg) a v nadhozu (138 kg) i tak trochu symbolický význam.

Ve druhé skupině nastoupili Ondra a Pavel Ščučka, na které dohlížel Tom v roli hrajícího kapitána a snažil se své závodníky usměrňovat a zároveň i sám závodit, což ne vždy šlo úplně hladce.

Ondra začal v trhu překvapivě na 60 kg a druhým pokusem dostal platně nad hlavu 63 kg. Třetí pokus (68 kg) nad hlavu sice dostal, pokus mu ale nebyl uznán. Bude ještě muset zapracovat na technice trhu.

To byl také Případ Pavla Ščučky, který také v trhu zlepšil své výkony a hladce prošel přes váhy 75 kg a 82 kg. Při 91 kg však, podobně jako Ondra, nad hlavou dotahoval. Ale to je jen drobný technický nedostatek.

Jako třetí nastoupil Tom Pliska. Poslední dobou se mu na trénincích moc nedařilo trhnout cokoliv nad 80 kg. Přesto se díky silové rezervě a atmosféře podařilo, že začínal na 90 kg. Jenže, protože měl obavy, zabral až moc a činka s ním pořádně zametla. Pohyb se mu ale podařilo ustálit a byl z toho platný pokus. U druhého s 94 kg udělal obvyklou chybu, že zabral o něco méně, takže činka nedoletěla tak vysoko, jak měla. S třetím pokusem ji však napravil a ukončil trh s platnými 94 kg.

V nadhozu začínal opět Ondra. Cílem bylo dostat nad hlavu 90 kg, proto jako jasná volba bylo začít na 80 kg, pokračovat s 85 kg, aby mohl jít i těch 90 kg třetím pokusem. Činku sice nad hlavu dostal, ale opět se úplně nezadařilo s technikou, proto pokus nebyl uznán. Škoda. Pavel Ščučka předvedl, že silovou přípravu na nadhoz zvládl na jedničku a pokusy se 102 kg, 109 kg a 116 kg bez problému dostal nad hlavu.

Zbýval Tom, který pro jistotu začal jen na 118 kg, které dostal platným způsobem nad hlavu. Soutěž v nadhozu ukončil se 124 kg, které ale musel jít nadvakrát, protože se mu v prvním případě nepodařil výraz z ramen - činka místo nahoru směřovala šikmo dopředu nahoru.

Nakonec Šumperáci získali čtvrté místo. Je to pro hezký výsledek a zároveň i výzva do dalších let.