Další na řadu přišel David "Max" Maks. Ten začal na 80 kilogramech a pokračoval na 85. Třetím pokusem pak vyrovnal svůj osobní rekord 92 kilogramů a při čtvrtém chtěl zvednout 96. Zaváhal však v technice výrazu a činku těsně nad hlavu nedostal.

Třetí z nás se do boje o kilogramy vydal Pavel Ščučka, pro kterého to vlastně byla první regulérní vzpěračská soutěž (sice se s námi několika soutěží zúčastnil, ale klasické vzpírání to nebylo). Ačkoliv to bylo poprvé, podařil se nejen základ s 85 kg, ale i následující pokusy s 90 kg a 95 kg, čímž vyrovnal dosavadní osobní rekord. Zbýval čtvrtý soutěžní pokus a tak se pokusil o rovný metrák. A díky náročné přípravě ho zvládl překvapivě lépe, než sám čekal.

Tomáš Pliska se kvůli tomu, že se musel věnovat hlavně svým svěřencům, trošku zanedbal vlastní rozcvičení.

Nejdříve zvedl 115 kilo a následné 120, 125 a 131. Zůstal tedy pouhý kilogram pod svým osobním rekordem.

Šumperský borcům se tak poměrně dařilo. Jeden vyrovnal osobní rekord, dva ho překonali a čtvrtý skončil pouhé kilo pod ním.

Co se pak týče celkového umístění, tak Pliska skončil třináctý, David Maks dvaadvacátý, Pavel Ščučka třiadvacátý a Ondřej Dobrovolný čtyřiadvacátý.