Šumperští vzpěrači vybojovali v prvním ligovém kole v Bohumíně páté místo

Ač by byli šumperští vzpěrači v prvním kole třetí ligy raději zařazeni ve skupině C, která soutěžila v pro ně mnohem bližší Olomouci, osud je nakonec zavál do skupiny B a tedy sportovní v haly v Bohumíně.

Celý oddíl | Foto: Vzpírání Šumperk