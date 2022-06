„Do života mi to dalo strašně moc. S tancem se mi prostě lépe žije," dodal ještě.

A jak se dostal konkrétně k latinskoamerickým tancům, které jsou jeho nejsilnější disciplínou a ve kterých získal i titul mistra repuliky?

„Chodil jsem na olomouckou základní školu Holečkova, kde jsme měli latinskoamerické tance jako kroužek po družině. Postupem času se z kroužku stala záliba a později sport. Kdybych se s tím nepotkal ve škole, tak dneska určitě netancuji," říká.

Velké plány do budoucna

Se závodním tančením už ale Vilém, dle svých slov, skončil ještě před účastí v Love Islandu. To však neznamená, že by už do budoucna v tomto odvětví nic neplánoval.

„V budoucnu bych se chtěl více účastnit televizních soutěží, jako je například Star Dance nebo slovenský Let's Dance a dále pokračovat s naší taneční školou s názvem Studio Blackout, kde už několikátou sezonu pořádáme kurzy jak pro pokročilé, tak i pro začátečníky," vypočítává.

Break dance je pouze předstupněm

Kromě toho ale může olomouckému rodákovi dělat radost ještě jedna věc. Tanec se totiž konečně dočkal zařazení na Olympijské hry. Premiéra se uskuteční za dva roky v Paříži. A neubírá mu optimismus ani fakt, že se zatím jedná pouze o breakdance.

„Tanec je strašně subjektivní věc. Mám radost, že se konečně dostal na olympiádu. Kvůli tomuto cíli se totiž každou chvíli měnil systém hodnocení. Jenom já jsem za svou dvanáctiletou kariéru zažil tolik druhů hodnocení, že to snad ani není možné," směje se.

„Je potřeba si uvědomit, že ten sport je tady sto let a za tu dobu se změnil úplně k nepoznání právě proto, aby se mohl objevovat na těchto velkých akcích. Doufám tedy, že breakdance bude jen předstupněm pro zařazení dalších druhů tance," dodal.

Love Island mi nabídl nové možnosti

Ač má Šír svých nezpochybnitelných sportovních úspěchů více než dost, většina lidí jej nyní zná jako Vildu z reality show TV Nova nazvané Love Island. Jak svou účast hodnotí s odstupem času?

„Byl to pro mě obrovský zážitek. Konečně jsem si v životě trochu odpočinul a trošku se i opálil, což se mi do té doby nepodařilo. To hlavní ale je, že se mi tím otevřely dveře ke spoustě nových příležitostí, jako je moderování a pozvání na různé akce skrz můj instagram. Stal jsem se influencerem, aniž bych do té doby vůbec věděl, co to znamená," vysvětluje.

Tím ale výčet nově nabytých plusů nekončí. „O mé kurzy je teď mnohem větší zájem a můžu si za ně říci i vyšší cenu. Uvidím, jak se s tím teď poperu. Čeká mě moderování spousty akcí a moc se na to těším. Je sice fakt, že jsem trochu ztratil soukromí, mám to ale nastavené tak, že ven dávám pouze to, co chci já. Každému, kdo to chce zkusit, bych doporučil, ať se přihlásí také," uzavřel.