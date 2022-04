„Myslím si, že celý turnaj proběhl v dobrém tempu a z naší strany i v dobré kondici,“ říkal po konci úspěšného turnaje Tomáš Čáp. „Bylo nás tady nejdříve i s gólmane sedm. Jeden spoluhráč pak ale musel odjet, takže nás do pole zbylo pět. Neměli jsme pak sice nikoho na střídání, ale dostali jsme se díky tomu alespoň do tempa,“ popisoval.

I přes to, že hráči Schäferu neměli dlouho nikoho na střídání, byli právem už před vypuknutím celé akce pasováni do role favoritů. Kromě exligisty Čápa totiž v jejich kádru nastoupili dva současní Čápovi svěřenci, kteří dohromady nastříleli za lídra Divize E devět branek. Jakub Marek s Radimem Kundrátem.

„Všichni o nás mluvili jako o favoritech, což nemám úplně rád. Pak se totiž stane, že se na vás soupeř připraví úplně jinak než na ostatní. My jsme tu roli ale zvládli a s tím panuje stoprocentní spokojenost,“ usmál se.

Na druhou stranu je ale pravda, že na takovouto roli už je nejen Tomáš Čáp, ale celý hranický celek v této sezoně zvyklý. Hráči z pomezí Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje jsou totiž na jaře zatím stoprocentní, tabulku v současné době vedou o luxusních osm bodů a jsou tedy na nejlepší cestě k postupu do MSFL.

Hranické judo je extraligové! Chceme do play-off, hlásí Marek Nádvorník

„Samozřejmě mi to dělá radost. Máme cíl postoupit výš a za tím si jdeme. Na druhou stranu musíme být ale pokorní. Do konce zbývá ještě osm zápasů, což znamená, že ještě 24 bodů zůstává ve hře. Navíc, ať už budeme hrát proti komukoli, tak se na nás všichni připraví mnohem lépe než na kohokoli jiného,“ snažil se klidnit nějakou euforii.

„Je ale super, že se nám podařilo splnit náš cíl, kterým bylo uhrát patnáct bodů z prvních pěti zápasů. Porazili jsme i naše největší konkurenty, Přerov a Kozlovice,“ dodal ale hned.

A jak si exligový hráč užil fakt, že si mohl na turnaji zahrát po boku svých svěřenců? „Bylo to skvělé. Nebylo to nijak moc vyhecované, šlo jen o to, abychom si zahráli. Nejdůležitější je, že se nikdo z nich nezranil. To bych měl u trenéra Matějky celkem velký průšvih,“ zasmál se Tomáš Čáp.