Zábřežský triatlonista David Jílek skončil osmý na mistrovství světa v extrémním triatlonu. Přitom se na závod kvůli poruše auta málem nedostal.

David Jílek, Norseman | Foto: Facebook Davida Jílka

Na začátku srpna se vydal David Jílek na ikonický Norseman, na který se kvalifikoval loňským vítězstvím na slovenském x-tri Jánošík. V Norsku čekalo na milovníky extrémních sportů 3,9 kilometrů plavání ve fjordu, kdy se startuje skokem z trajektu do vody o teplotě kolem 13 °C. Následuje cyklistická část s porcí 180 kilometrů, v nichž závodníci nastoupají 3100 metrů a závěrečný maraton s převýšením 1700 metrů.

Už z tohoto je zřejmé, že se jedná o velmi náročný závod. David Jílek si jej zpestřil ještě předtím. Po cestě se mu 145 kilometrů před cílem a téměř 2000 kilometrů od domova porouchalo auto a musel řešit jeho odtah, vypůjčení jiného auta a přesun do místa dějiště. Nakonec se mu to povedlo a na start se postavil i přes tyto peripetie.

V den závodu přišel budíček ve 2 ráno, přesun k trajektu a v 5 ráno závod s přibližně čtyřmi stovkami závodníků odstartoval. Plávání zvládlo Jílek za necelou hodinu a držel se ve skupince na čtvrtém až sedmém místě, na kole strávil 5 hodin a 44 minut a dojel osmý. V závěrečném maratonu se během tří kilometrů dostává na 7. místo, které ale v prudkém stoupání na Zombie Hill ztratil.

„Posledních pět kilometrů jsem napálil. I když šesté místo bylo opravdu na dohled, 8. místo beru všema deseti,“ říkal David Jílek po závodě, který musel absolvovat se supportem, o který se mu postaral jeho kamarád Josef Přibyl z Postřelmova.

„Patří mu obrovský dík, stejně tak všem, kteří mi pomohli s odtahem auta. Také rodině za to, že mohu a partnerům, bez kterých by to nešlo,“ napsal David Jílek na Facebook.