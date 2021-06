V okolí Prachatic se o minulém víkendu sešli nejlepší světoví terénní triatlonisté. Na jihu Čech se závodilo v short tracku v rámci XTERRA CZECH 2021. V atraktivní disciplíně si zazávodil také Vojtěch Bednarský. Reprezentant Titan Trilife Zlín a rodák ze Šumperku skončil ve skvělé konkurenci v čase 37:27 na devátém místě. Zvítězil Arthur Forissier z Francie. Ten dosáhl času 35:14. Druhou příčku vybojoval Lukáš Kočař (35:44), bronzovou pozici obsadil další Francouz Arthur Serrierer (35:54).

Závod v okolí Křišťanovického rybníka se konal na trati složené ze 400 plavání, 7,6 kilometru jízdy na horském kole a 2,4 kilometru běhu. "V porovnání s loňským rokem se short track v Prachaticích konal až po dlouhé verzi XTERRY Originál. Navíc trať v short tracku byla letos vylepšená. Takže jsem si technické pasáže s kulisou diváků užíval,“ přiznal Vojtěch Bednarský.

Z vody vyplaval kolem 20. pozice. "Hned na začátku cyklistiky jsem se snažil dostat co nejvíc dopředu. Hlavně proto, abych předešel jakýmkoliv chybám v technických úsecích, kde se nedalo předjíždět. To se mi také dařilo a do běhu jsem vybíhal z 11. příčky. Ovšem horká prosluněná louka nutila i ostatní soupeře ze sebe vyždímat maximum. V závěrečné pasáži závodu jsem pak ještě předběhl dva silné soupeře. Jedním z nich byl několikanásobný mistr světa Španěl Ruben Ruzafa,“ potěšil velmi cenný skalp Bednarského.

V Prachaticích si Bednarský zazávodil i v dlouhé verzi Xterry Originál (1,5-32-10 kilometru). V tomto závodu doběhl na 15. místě.

"Po úvodním 1500 metrů dlouhém plavání jsem se udržel v hlavní skupině. Poté se mi na kole a také v běhu na těžké kopcovité trati podařilo předjet a předběhnout několik soupeřů a v cílové rovince jsem si tak mohl plácnout s diváky na celkovou 15. příčku,“ byl i po Xteře Originál Vojtěch Bednarský spokojený.