Těšili se na letošní premiéru, nakonec ale úvodní duel této sezóny museli vinou nepříznivého počasí odložit. Sobotní utkání amerického fotbalu mezi Šumperkem a Táborem se nehrálo.

Hráči amerického fotbalu Šumperk Dietos, ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Do nového ročníku tak celek Dietos vstoupí až tento víkend zápasem v Teplicích. Plánovaný duel proti celku Tábor Foxes byl následně odložen na nový termín, kterým bude sváteční pondělí 1. května, výkop je naplánován na 13 hodin.

„Výrazné dešťové srážky z předchozích dnů nám nedovolily, aby došlo k odehrání utkání na hlavním travnatém hřišti Tyršova stadiónu. Posledních několik hodin jsme byli v úzkém kontaktu s naším protivníkem z Tábora i Českou asociací amerického fotbalu, abychom rozhodli, jaká bude další budoucnost tohoto střetnutí,“ nastínil víkendové události tiskový mluvčí Šumperk Dietos Milan Kolařík.

„Přeložení utkání je pro nás krajně nepříjemné řešení, ale nedalo se jinak. Přístupu Tábora si ceníme a plně chápeme, že to pro soupeře není komfortní. Ostatně stejně tak je to i u nás, protože naším cílem bylo střetnutí odehrát. Ovšem musíme respektovat pravidla pronajímatele hřiště na Tyršově stadiónu a brát také ohled na ostatní celky, které hlavní hřiště využívají. Není pochyb, že hrací plocha by dostala zabrat,“ prozradil dále Milan Kolařík.

,,Ale jsem přesvědčen, že to zlé jsme si v tomto případě již vybrali a v květnu už to bude trošku jiná písnička. Doufám, že nám fanoušci zachovají přízeň. Nový termín může třeba mnohým vyhovovat daleko více a představa o naplnění svátečního dne v přítomnosti amerického fotbalu pro ně bude atraktivní a zajímavá,“ dodal na závěr tiskový mluvčí šumperského klubu.