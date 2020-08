V Hynčicích pod Sušinou se konal MTB závod, který byl zároveň zařazen jako mistrovství Olomouckého kraje a také mistrovství ČR DEAF pro letošní rok. Body sbírali závodníci i do dvou prestižních pohárů Jesenického Šneka a Šumperského poháru MTB.

V Hynčicích pod Sušinou se konal MTB závod. | Foto: Barbora Brandýsová

Závodilo se v malebném horském prostředí areálu Kraličák, kde zázemí, startovní a cílová aréna byla přímo u stanice vleku. Děti do 10 let soutěžili na dětské sjezdovce a některým dal sklon tratě pořádně zabrat. Mládež od 11 roků až po dospělé muže a ženy si dali pořádně do těla na hlavním okruhu 5 km dlouhém s počátečním stoupáním k horní stanici lanové dráhy, přejezdem k rozhledně Stříbrná Twiggy a sjezdem po singl-trailech k rybníku Úžas. Tento okruh absolvovali závodníci podle kategorií několikrát.