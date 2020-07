V Jeseníku se poprvé pojede prestižní časovka Závodu míru

Světová cyklistická špička míří do Jeseníků. Na prestižním Závodu míru U23 Grand Prix Jeseníky, který se uskuteční od 3. do 6. září, se očekává účast dvaceti nejlepších reprezentačních týmů do 23 let z Evropy i zámoří.

Závod míru. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech