Soutěž, kterou pořádá vzpěračský oddíl v čele s Tomášem Pliskou nabídne čtyři soutěžní disciplíny – hod kettlebellem do dálka, dřep s činkou za hlavou na maximální váhu, benchpress na počet opakování a doplňkovou soutěž v nadhozu ve dvou na jedné čince.

Jednotliví účastníci budou rozděleni do kategorií do patnácti let, do osmnácti let, mužů, žen a veteránů. Obzvláště pak v poslední kategorii by na případné závodníky čekalo zajímavé měření sil, pokud se přihlásí i otec pořadatele a mistr světa či republiky ve vzpírání Ladislav Pliska, kterému se to povedlo právě ve veteránské kategorii.

Registrace závodníků je naplánována od 9 do 9.45, samotné závody pak začnou v 10 hodin.