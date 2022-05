Veselý se z turnaje odhlásil před začátkem svého pondělního utkání. „Trápily jej žaludeční potíže, přesto do poslední chvíle věřil, že by mohl nastoupit. Tělo ale bylo proti,“ komentovala pro turnajový web ředitelka Unicredit Czech Open Petra Černošková.

Oficiálním důvodem odstoupení Jiřího Lehečky je nemoc. Radost tak českým fanouškům udělal alespoň19letý Dalibor Svrčina, který vyřadil nejvýše nasazeného a obhájce titulu Federica Coriu 2:1 na sety.

„Je to výborný hráč, ale není to Djokovič, takže jsem věřil, že můžu uspět. Bylo to náročné utkání s dlouhými výměnami. Jsem rád, že jsem ho zvládl,“ hodnotil Svrčina.

Ten získal první set, druhý výrazně ztratil, ale rozhodující sadu zvládl. „Nejsem typ, který by přestal po prohraném setu bojovat. Za stavu 4:2 jsme se přetahovali asi dvacet minut a jsem rád, že se mi podařilo game urvat. Pak už byl soupeř hodně zlomený. Do té doby jsem si musel každý míč tvrdě vybojovat,“ uzavřel Svrčina.

Naopak v kvalifikaci se Čechům nedařilo. Nejedlý, Poljak Kumstát, Jurajda a Siniak vypadli už v prvním kole a do hlavní soutěže neprošel ani Paulson.

V úterý uvidí tenisoví fanoušci na prostějovské antuce v akci Zdeňka Koláře, Víta Kopřivu či Španěla Andujara, vítěze z roku 2019.

Výsledky 1. kola dvouhry:

Svrčina - Coria 2:1 (6:3, 1:6, 6:2), Donskoy - Tirante 2:0 (6:3, 6:2), Horanský - Sachko 2:0 (6:2, 7:6 (7)), Ymer - Piros 2:0 (6:3, 6:3), Couacaud - Martin 2:1 (6:4, 3:6, 6:3) Novak - Pucinelli 5:7, 1:3 (skreč Novak).