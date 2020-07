Úvodní podnik letošního seriálu veteránů proběhl již v polovině února v Hostinném v Podkrkonoší. Další dvě akce, které se měly konat v Tišnově a Praze, musely být však vinou pandemie zrušeny.

Nyní se příznivci zelených stolů po vynuceném odpočinku sešli na sklonku června v Holicích na Pardubicku, kde se představilo celkem 172 hráčů a hráček z České republiky a Slovenska.

Jesenický zástupce Miloš Matějíček na úvod bez ztráty jediného setu ovládl svou skupinu, ve které postupně zdolal pražského Bártu, brněnského Matějku a Mejsnara ze Semil. Poté se již hrálo tradičním vyřazovacím způsobem.

Tady reprezentant z Jeseníku bez větších problémů přešel přes úvodní dvě kola, jenže v semifinále po dramatické pětisetové bitvě nakonec nestačil na pozdějšího vítěze Justa z České Lípy, jenž ovládl i úvodní akci v Hostinném a vede tak průběžné pořadí.

Miloš Matějíček je po dvou bronzech z prvních dvou akcí sezóny aktuálně třetí a letos tedy trochu ustoupil ze svých předchozích pozic, kdy vyhrával jeden turnaj za druhým.

„I tak mě stolní tenis baví pořád stejně. Je to sport a nejde do nekonečna pořád jenom vyhrávat. Ale dokud jsem ještě na bedně, tak si myslím, že je to stále parádní výsledek,“ prozradil s úsměvem Deníku matador Miloš Matějíček, jehož účast na veteránských turnajích podporuje město Jeseník.

Další akcí veteránů ping-pongu, jenž původně měla proběhnout v dubnu, bude v sobotu 15. srpna klání v novém komplexu Baníku Havířov.