Je to doma! Olomoucké házenkářky jely k odvetě dvojzápasu o bronz do jihočeského Písku po domácí remíze 27:27 a věděly tak, že jakákoli výhra jim přinese kýžený cenný kov. A to se jim podařilo. Po vyrovnaném prvním poločase do toho totiž pořádně šláply, vytvořily si pohodlný náskok a ten už udržely. I s výrazně obměněným a hlavně omlazeným kádrem tak obhájily loňský medailový úspěch.

Radost olomouckých házenkářek po obhajobě bronzu | Foto: Zdroj: Web DHK Zora Olomouc

„Do zápasu jsme šli s tím, že jsme doma remizovali a všechno je tudíž otevřené. Nakonec se asi ukázalo, že naše chuť po vítězství byla o něco větší než u soupeře. Připravovali jsme se na to celý týden. Snažil jsem holky co nejvíce naladit do pohody. Dali jsme do toho maximum také tím, že jsme do Písku jeli už den předem, což také obrovsky pomohlo," vypráví šťastný olomoucký kouč Libor Malínek.

První poločas byl extrémně vyrovnaný a ani jeden z celků se nedostal do vyššího než dvoubrankového vedení. Zatímco však domácí táhla v podstatě hlavně jen Iveta Korešová, který nastřílela hned čtrnáct z celkových 27 gólů, Hanačky, tak jako v této sezoně již tradičně, sázely na týmový výkon. Do šaten se šlo za těsného olomouckého vedení 14:13.

Krátce po změně stran si ale Olomoučanky vybudovaly pětibrankový náskok a ten více-méně udržovaly až do samotného konce. Po vítězství v poměru 31:27 tak mohly jejich oslavy obhajoby cenného kovu propuknout naplno.

FOTO: Házenkářská extraliga v Litovli nebude. Tatran se však nemá za co stydět

„Je to krásný pocit. Do sezony jsme totiž šli s tím, že vůbec uvidíme, co bude. Odešlo nám šest hráček a kádr se hodně omladil. Nakonec se ale takovým způsobem vyškatulkoval, že najednou mohl mířit do nejvyšších pater. Už to, že jsme postoupili do play-off, pro nás byl velký úspěch a tato třešnička na dortu je ohromné vyvrcholení. Všichni v týmu si uvědomují, že dokázali strašně moc a já si toho opravdu cením," pokračoval olomoucký lodivod.

„Naše síla po celou sezonu tkvěla ve skvělém kolektivu. Přišly i nezdary, ale vždycky se holky dokázaly semknout a stále věděly, za čím jdou. To dělá v kolektivních sportech strašně moc," dodal.

A jaké byly oslavy tohoto velkého a pro mnoho lidí nečekaného úspěchu? „Ty proběhly už včera. Cesta z Písku byla dlouhá a navíc se dost natahovala různými zastávkami. A pokračovalo se samozřejmě i po příjezdu. Bylo to skvělé," uzavřel Libor Malínek.

Ze zisku mistrovského titulu se pak raduje pražská Slavia, která dokázala přerušit vítěznou šňůru Mostu trvající nepřetržitě od roku 2012.

TJ Sokol Písek – DHK ZORA Olomouc 27:31 (13:14)

Celkové skóre: 61:65 (Vyhrává Olomouc).

Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmičky: 6/5:7/5. Vyloučení: 5:7. Diváci: 255.

Písek: Bezpalcová, Peslová, Kržová – Nosková, Bárová, Plojharová, Korešová 14/5, E. Svobodová 1 , Bicanová, M.Svobodová 7, Stellnerová 1, Chlupová 3, Boorová 1. Trenér: Jan Pavlovský.

Olomouc: Polášková, Š.Spurná, – Závišková 5/3, Jansová 4, A. Kubálková, Protivánková 1, Roupcová 2, Krajčovičová 2, Krejzlíková, M. Spurná, Fryčáková 4, Možíšová 2, Machačová 2, Kuxová 8/1, K. Kubálková 1. Trenér: Libor Malínek.