„Zatím nás nezastavilo prakticky nic. Pokud si dobře vzpomínám, tak doposud jsme odpískali jen dva závody. Jednou to bylo vinou opravdu extrémně špatného počasí, podruhé kvůli úmrtí jednoho z našich kamarádů, kdy se místo běhání šlo na pohřeb. Jinak jsme závodili v dešti, zimě, ve sněhu. Ale chápeme, že letošní situace je opravdu velice vážná,“ prozradil už na jaře při první vlně pandemie ředitel závodů Jaromír Šrámek.

Ani on pak tehdy možná nepředpokládal, že jubilejní třicátý ročník populárních běžeckých krosových závodů pro širokou veřejnost bude nakonec tak drasticky „osekán“.

Z letošního rozpisu, který čítal třiadvacet akcí, jich proběhlo pouhých šest. Jarní část Chlapáku se nekonala vůbec a závodilo se jen během září a první říjnový víkend, tedy v termínech, kdy to bylo podle aktuálních vládních nařízení možné.

„Ale neberu to tak, že by letošní sezóna byla pokažená. Nemá cenu se tím trápit. Musíme prostě situaci brát tak, jak je. Jsme rádi, že jsme mohli absolvovat alespoň těch několik závodů,“ konstatoval po skončení tohoto ročníku Jaromír Šrámek.

„Zajímavé bylo, že když jsme se na podzim všichni potkali po té dlouhé pauze, nálada byla skvělá. Zkrátka jsme navázali na loňskou sezónu, jakoby se nic nestalo,“ konstatoval šéf Chlapáckého běhu.

„Uvidíme, co současná divná doba udělá s účastí do budoucna. Ale osobně mám pocit, že daleko více jedinců teď, když kvůli omezením přišli o řadu jiných aktivit, začíná více sportovat v přírodě. Když se jdu proběhnout třeba do lesa, potkávám tam lidi, kteří tam dříve nebyli,“ prozradil na závěr s úsměvem Jaromír Šrámek.

Pořadí Chlapácký běh 2020 (TOP 10):

1. Lubomír Knápek

2. Milan Gebr

3. Jan Ristovský

4. Jaromír Šrámek

5. František Čmakal

6. Jiří Málek

7. Libor Giesel

8. Petra Kabourková

9. Jaromír Doležal

10. Radomír Kříž

Pořadí Superžebříček 2020 (TOP 10):

1. Jan Ristovský

2. Jiří Málek

3. František Čmakal

4. Rostislav Pumprla

5. Patrik Novák

6. Vojtěch Ryšavý

7. Tomáš Kříž

8. Radomír Kříž

9. Petr Miča

10. Jaromír Doležal