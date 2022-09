Jiří Šíp (1973) startoval v kategorii mužů 45-49 let. Dlouholetý úspěšný trenér na plaveckých soutěžích Masters sbírá medailová umístění ve velkém a to nejen v ČR, ale také v zahraničí. Na ME Masters už vyrazil celkem 4x, naposledy v roce 2018 do Kranje ve Slovinsku. V Římě se mu podařilo obhájit vynikající šesté místo na 200 metrů znak. K tomu přidal další šesté místo na 400 metrů polohový závod a deváté místo na 200 metrů polohový závod.

Petr Horvát ml. (1994) startoval v kategorii mužů 25-29 let. Byla to pro něj premiéra na ME Masters, ale je to právě on, kdo pro své město dosáhl zatím největšího úspěchu v kategorii Masters, když na MS 2019 v korejském Gwangju získal dvě bronzové medaile na 200 metrů znak a tři kilometry dálkové plavání. Na ME vybojoval osmé místo na 200 metrů znak, deváté místo na 400 metrů polohový závod a šestnácté místo na 50 metrů znak.

Petr Horvát st. (1973) věkem i počtem účastí na ME Masters nejzkušenější z trojice plavců startoval v kategorii mužů 45-49 let. Od roku 2001 nechyběl ani jednou a největším úspěchem pro něj bylo deváté místo na 200 metrů prsa v roce 2011 v Jaltě na tehdy ještě ukrajinském Krymu. V Římě získal desáté místo na 400 metrů polohový závod, třinácté místo na 200 metrů prsa a 22. místo na 200 metrů polohový závod.